 У Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда, який вже був у розшуку

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Головна Новини Правосуддя 19:09, 04 вересня, 2026

У Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда, який вже був у розшуку

У Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда. Фото: НацполіціяУ Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда. Фото: Нацполіція

У Південноукраїнську 51-річного чоловіка підозрюють у крадіжці мопеда Suzuki. За даними поліції, він відкотив чужий транспорт на сусідню вулицю, щоб сховати. При цьому чоловік уже перебував у розшуку через іншу крадіжку мопеда.

Як зазначили в Нацполіції, про викрадення власник повідомив вранці 3 вересня. Напередодні ввечері він залишив мопед біля під'їзду багатоповерхівки на вулиці Європейській.

Пізніше поліцейські знайшли мопед на іншій вулиці міста та затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Як з'ясувалося, 51-річний чоловік уже був у розшуку у справі про аналогічну крадіжку в Первомайську. Тоді суд відправив його під домашній арешт.

У Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда. Фото: НацполіціяУ Південноукраїнську затримали підозрюваного у крадіжці мопеда. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у повторній крадіжці За цією статтею йому може загрожувати до восьми років тюрми та конфіскація майна.

Зазначається, що викрадений мопед уже повернули власнику. Наразі поліція просить суд взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловіка підозрюють у грабежу. За версією поліції, він забрав із незачиненого автомобіля сумку, в якій було 4,8 тисячі гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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