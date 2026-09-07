Миколаївці поскаржились на зарості амброзії біля алергопульмонологічного відділення дитячої лікарні

Амброзія біля алергопульмонологічного відділення обласної дитячої лікарні у Миколаєві. Скриншот з відео

У Миколаєві батьки дітей, які лікуються в алергопульмонологічному відділенні обласної дитячої лікарні, поскаржилися, що після приїзду до медзакладу їхнім дітям нібито стає гірше. Згодом вони звернули увагу на зарості амброзії, які ростуть під вікнами відділення.

Про це розповіла колишня директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова у Facebook.

Вона каже, що їй почали писати батьки дітей, які перебувають на лікуванні в алергопульмонологічному відділенні. Вони нібито повідомляли, що після приїзду до лікарні стан дітей не покращувався, а навпаки — їм ставало важче дихати.

— Небайдужі матусі з дітьми, які тут лежать, почали мені писати в месенджери й говорити: «Світлано Федорівно, ми подивилися ваше відео про алергії, про амброзію, що зараз сезон, і ми не можемо зрозуміти: ми приїхали в лікарню, а дітям стає гірше, попри лікування. Діти задихаються. І ми, мами, дорослі, коли приходимо провідувати, теж задихаємося в палаті. Виходимо, від'їжджаємо подалі від лікарні — і стає легше». І тут я почала розбиратися, чому? Я думала може, якимось простроченим (препаратом,— прим.) лікують, може, якусь прострочену гуманітарну допомогу їм там капають — ну, я б уже нічому не здивувалася, — сказала Світлана Федорова.

Спочатку, за її словами, вона намагалася зрозуміти, з чим може бути пов'язане погіршення стану дітей. Але одна з жінок, яка перебувала в лікарні, звернула увагу на зарості амброзії під вікнами відділення.

— Одна дівчина мені каже: «А ви знаєте, ми подивились у вікно, а в нас там амброзія людського зросту, прямо під вікнами алергопульмонологічного дитячого відділення». Амброзія, мого зросту! Слухайте, вам взагалі не соромно? Ви десь, у якомусь місті бачили таке, щоб в обласній лікарні, біля алергопульмонологічного відділення, була амброзія людського зросту?, — сказала Світлана Федорова.

На оприлюдненому відео вона показала територію біля лікарні та зарості рослини за огорожею. За її словами, відео вона знімала з третього поверху корпусу, де розташоване пульмонологічне відділення.

— У мене просто немає слів. Я на території обласної дитячої лікарні. Це занедбаний майданчик, прямо ось із відділення я знімаю. Зараз наближу. Амброзія людського зросту. Я знімаю з третього поверху корпусу, де пульмонологія, де лежать маленькі дітки, — додала Світлана Федорова.

Зазначимо, що нещодавно у Миколаєві містяни поскаржились на стан території біля дитячої лікарні №2 по вулиці Рюміна та просять облаштувати там дитячий майданчик. У міському управлінні охорони здоров’я заявили, що територію регулярно прибирають, а встановлення майданчика вже в планах.

Нагадаємо, що депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Алла Ряжських запропонувала створювати у Миколаєві кліматичні газони — ділянки з польовими травами та квітами, які потребують менше поливу й догляду, а також сприяють збереженню біорізноманіття. Також вона зазначила, що за правильно підібраного складу рослин такі газони можуть витісняти бур’яни, зокрема амброзію.