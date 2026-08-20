Миколаївці поскаржились на зарослу травою територію дитячої лікарні №2 та відсутність майданчика

Міська лікарня №2. Фото: міськрада

У Миколаєві містяни поскаржились на стан території біля дитячої лікарні №2 по вулиці Рюміна та просять облаштувати там дитячий майданчик. У міському управлінні охорони здоров’я заявили, що територію регулярно прибирають, а встановлення майданчика вже в планах.

Скаргу через Contact Center при Миколаївській міській раді опублікували 15 серпня.

Автор звернення Евген Колесан записав відео, на якому показав територію біля лікарні. За його словами, територія навколо будівлі заросла травою, а для дітей немає місця, де вони могли б погратися чи відпочити з батьками.

«Дитяча лікарня, наче гарно зроблена. Але навкруги все заросло. Це якийсь жах. Невже нікому доглянути. Дитяча лікарня, ну поставте хоча б одну гойдалку, щоб діти могли вийти покататись, додуркувати, відпочити, посидіти з батьками. Мені вже 35 років, і стільки тут стоять ці лавки. Приведіть хоча б все до ладу», — сказав чоловік.

Скриншот відео про стан території біля лікарні

Скриншот відео про стан території біля лікарні

Скриншот відео про стан території біля лікарні

Користувачі соцмереж підтримали скаргу на стан території та зазначили, що проблема, за їхніми словами, існує вже не перший рік.

«Ще 5 років тому, коли лежала з дитиною, дивувалася, що все запущено, так нічого і не змінилося», — написала Людмила Долгова у коментаряд під дописом.

Про багаторічну проблему також згадав Роман Батрак: «Так було і 40 років тому, не рвіть душу», — зазначив користувач соцмережі.

20 серпня на скаргу відповіло управління охорони здоров’я. Там повідомили, що працівники господарської служби лікарні щодня косять траву та впорядковують прилеглу територію. За інформацією медзакладу, наразі вона перебуває у задовільному стані.

Водночас в управління зазначили, що питання облаштування дитячого майданчика розглядають і планують реалізувати проект.

«Щодо дитячого майданчика на прилеглій території можемо сказати що реалізація цієї ініціативи запланована у партнерстві та за фінансової (матеріально-технічної) підтримки Товариства Червоного Хреста. Проєкт знаходиться на етапі домовленостей з подальшим доопрацюванням», — повідомили в Управлінні охорони здоров’я.

Скриншот відповіді Управління охорони здоров’я міста

Нагадаємо, що на Миколаївщині представили попередній проєкт спроможної мережі лікарень Документ передбачає розподіл лікарень на надкластерні, кластерні, загальні та лікарні громад залежно від їхньої спроможності, кількості населення, переліку медичних послуг, обладнання та кадрового забезпечення.