Сєнкевич заявив, що масових заходів на День міста у Миколаєві не буде: «Військові не забороняють, але святкувати не бажано»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

У Миколаєві цього року не проводитимуть масових заходів з великим скупченням людей до Дня міста через активні обстріли з боку російських військових.

Про це 7 вересня під час апаратної наради повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

За його словами, місто планувало провести низку заходів до Дня міста, однак після отримання інформації від українських військових вирішили скоригувати плани.

— Безпека людей для нас пріоритет. Ми у постійній координації з військовими. Вони сказали, що ні про які заходи мова йти не може, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що прямої заборони на проведення масових заходів немає, однак міська влада не хоче ризикувати життями людей. Як приклад він навів Одесу, де цього року також відмовилися від великих концертів та інших заходів з масовим скупченням людей.

Він наголосив на загрозах з боку російських безпілотників, більшість яких є реактивними. Крім того, мер згадав нещодавню атаку на об'єкт критичної інфраструктури, під час якої росіяни застосували безпілотники типу «Бандероль», тривогу на загрозу яких увімкнули лише після трьох вибухів.

— Їх запускають з різних місць, у тому числі і з Кінбурнської коси. Останній приліт по обʼєкту критичної інфраструктури з використанням дронів типу бандероль показало, що вони вдарили, а тривогу увімкнули після вибухів. Вони летіли по річці на висоті не більше 2 метрів. Системи фіксації не змогли їх розпізнати. Вони залетіли і влупили. Тому ми не можемо ризикувати життями людей заради якихось політичних балів, — заявив міський голова.

Але мер звернувся до міських служба і доручив посилити прибирання та впорядкування міста.

— У нас буде проведена нарада щодо святкування Дня міста з коригуванням планів по проведенню напрямку прибирання великих. Але це не означає, що всім треба розслаблятись. Треба включитись максимально прибрати місто, підготувати місто. На підприємствах, установах, організаціях вивісити прапори не лише державний, а й Миколаєва. Прапорці на громадському транспорті передбачені, — сказав він.

При цьому міський голова також допустив, що містяни можуть і самі організовувати невеликі святкування у своїх дворах, як це робили в Одесі.

— У нас немає культури одеського дворику, але можливо час і умови, що і нам потрібно цим займатись. В тому числі і організовувати містян, щоб вони організовували такі свята всередині своїх дворів, — запропонував мер.

Влада очікувала на можливі зміни після переговорів, які відбулися напередодні, сказав мер, однак ситуація не змінилася.

— Звичайно, ми чекали позитивних результатів від перемовин, які пройшли вчора. Але жодних змін у політичних чи військових умовах не відбулося, — сказав Олександр Сєнкевич.

Хоча ще нещодавно у коментарі NikLife міський голова Олександр Сєнкевич казав, що влада буде намагатися зробити краще святкування, ніж минулого року з огляду на безпеку і ситуацію в місті.

Зазначимо, що у липні «МикВісті» завершили онлайн-опитування про те, чи має Миколаїв під час війни повертати міські свята, культуру і публічне життя. Більшість респондентів вважали, що місту потрібні події в тій чи іншій формі — але не як «святкування, як до війни», а як безпечні, погоджені й стримані формати. Опитування тривало з 9 до 13 липня на сайті «МикВісті». Це незалежна ініціатива редакції: воно не замовлене міською владою і не є голосуванням за конкретне рішення мерії. Анкету заповнили 1799 людей.

Приводом стала заява міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича під час апаратної наради 6 липня. Тоді мер запропонував місцевим медіа запитати миколаївців, чи підтримують вони проведення концертів та інших заходів до Дня міста і чи вважають це безпечним. За словами мера, до міської влади почали частіше звертатися жителі із запитаннями, чи буде цього року День міста, концерт, ярмарок, велопробіг або інші події.

Як Миколаїв святкував День міста під час війни

З початком повномасштабного вторгнення Миколаїв змінив формат святкування Дня міста. У 2022 році через постійні обстріли від масових заходів відмовилися повністю — свято проходило онлайн, із відеопривітаннями та марафоном «Миколаїв. Є життя».

У 2023 році місто вже поступово повертало офлайн-заходи. на Соборній площі в Миколаєві відбувся велопробіг з нагоди святкування Дня міста та Днів Данії. Тоді у місто прибула делегація з Данії на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

У 2024 році святкування також відбувалося наживо, але у форматі окремих невеликих заходів. У місті відбулися велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.

А також того дня пройшов велопробіг та урочисте відкриття скверу Данської солідарності.

А у 2025-му Миколаїв відзначив уже 236-й День міста на різних локаціях, поєднавши різні формати — відбулися старт регати та відкриття Алеї незламних міст, а також урочиста хода пройшла на центральній вулиці Соборній. Хоча й перед тим заявляли, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть. На свято прибула і французька делегація на чолі з колишнім премʼєр-міністром Франції Габріелем Атталем.

А також традиційно пройшла Міжнародна Чорноморська регата «Вітрила Ротарі 2025». Уже дванадцятий рік місто збирає яхтсменів, які змагаються за Кубок Ротарі.