У Миколаєві до Дня міста відбувся велопробіг та відкриття скверу Данської солідарності

Відкриття скверу Данської солідарності у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Сьогодні, 14 вересня, у Миколаєві пройшов велопробіг та урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Під час відкриття Єнс Альцбрік, представник посольства Данії, висловив сподівання, що Миколаїв стане велосипедним містом, подібним до Копенгагена:

— Ми данці, дуже любимо свої велосипеди і вважаємо, що Копенгаген — це велосипедна столиця світу. І ми сподіваємось, що Миколаїв стане теж таким велосипедним містом, де люди будуть їздити на роботу або на навчання на велосипедах і це стане нашею звичайною частиною життя, — сказав він.

Єнс Альцбрік також поділився своїми спогадами про перший візит до Миколаєва в січні 2023 року:

— Памʼятаю, яке місто було темне, холодне, і враження від нього було геть не таке, як зараз. Зараз я радію тому, що місто розквітає, і ми, посольство, дуже підтримуємо цей напрямок, цей розвиток, — зазначив представник посольства.

Якоб Канцин, представник данської програми відновлення, наголосив на важливості співпраці Данії з Миколаївом.

—Те, що ми робимо тут у Миколаєві, це не благодійність, це партнерство. Ми бачимо Миколаївську область та місто Миколаїв як майбутніх партнерів нашої країни. Наша програма відновлення дозволить відбудувати місто в будь-якому вигляді, усе залежить від вашої волі, — сказав він.

Велопробіг до Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Під час заходу було підписано меморандум між Миколаєвом, компанією «Novo Nordisk» та посольством Данії про приєднання міста до програми «Міста здорового життя», що спрямована на попередження хронічних захворювань та пропаганду здорового способу життя. Як зазначив Владислав Мороз, одним із перших кроків стало передання 30 професійних м'ячів для дитячої спортивної школи Олімпійського резерву. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився про важливість спорту для майбутніх поколінь.

— Спорт — це гарні звички для досягнення успіху. Я бажаю всім успіху, великих результатів і закликаю долучатися до спорту, — сказав Віталій Кім.

Міський голова Олександр Сєнкевич привітав усіх зі святом та висловив надію на мирне майбутнє.

— Я хотів всім вам сьогодні побажати, щоб наступний день народження нашого міста ми святкували на площі з великим концертом в мирній Україні, яка переможе російського ворога. Зі святом вас, з Днем міста!, — сказав він.

міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото «МикВісті»

Сквер Данської солідарності став символом дружби та підтримки між Данією та Миколаєвом. Микола Капацина підкреслив важливість цієї співпраці.

— Олександр Федорович часто говорить, що Данія всиновила Миколаїв. Ми маємо бути вдячні нашим друзям, які у важкі часи підтримали нас та підставили своє плече, — зазначив він.

Відкриття скверу Данської солідарності у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Відкриття скверу Данської солідарності у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Відкриття скверу Данської солідарності у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Відкриття скверу Данської солідарності у Миколаєві. Фото «МикВісті»