Миколаїв у картинах Леоніда Ященка: у драматичному театрі відкрили виставку до Дня міста

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

12 вересня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили персональну виставку члена Національної спілки художників України Леоніда Ященка «Миколаїв — місто героїв». Виставка присвячена Дню міста.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

В експозиції представили живописні полотна різних років. Об’єднує їх любов художника до рідного міста та особливе бачення його архітектури й атмосфери.

Співорганізаторка виставки, керівниця благодійного фонду «Індиго» Ольга Криницька, вітаючи присутніх, розповіла, як виникла ідея експозиції.

— Коли задумали виставку до Дня Миколаєва, відразу згадали про Леоніда Ященка. Його чудові роботи якнайкраще передають дух нашого міста, — зазначила вона.

За освітою Леонід Ященко — інженер. У 1976 році він закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут. Ще під час навчання відвідував заняття в ізостудії Будинку офіцерів флоту. Після закінчення МКІ працював у відділі художнього конструювання ВО «Екватор», де спілкувався з дизайнерами. Тоді пройшов курси підвищення кваліфікації в Харківському художньо-промисловому інституті.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

Втім, малювати Леонід Ященко любив змалку, а мама підтримувала його захоплення.

Подальша професійна діяльність художника була пов’язана з дизайном. У 1985–1987 роках він працював начальником бюро нової техніки і роботизації заводу «Кристал». У 1980–1990-х роках був художником-проєктантом в обласному художньому комбінаті, де займався проєктуванням інтер’єрів і малих архітектурних форм, виконував розписи, вітражі та роботи з різьблення по дереву.

Серйозно займатися олійним живописом Леонід Ященко почав уже в зрілому віці — приблизно у 2005–2006 роках. Перша персональна виставка митця відбулася у 2007 році. Відтоді він провів 29 персональних виставок та взяв участь у восьми всеукраїнських. Його роботи знаходяться у приватних колекціях у різних країнах світу.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

Любов до Миколаєва та його неповторної атмосфери стала однією з провідних тем творчості художника. У 2017 році Леоніда Ященка нагородили званням «Городянин року» у спеціальній номінації «Я люблю рідне місто». А в червні 2026 року за визначний внесок у культуру регіону він отримав почесну відзнаку Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІІ ступеня.

Розповідаючи про особливості своєї творчості, художник зізнався, що його ставлення до міської архітектури сформувалося ще в дитинстві.

— Старі будинки Миколаєва в дитинстві мені здавалися казковими, сповненими таємничості. Таке бачення архітектури міста не покинуло мене і в зрілому віці. Тому мій живопис далекий від фотографічності. У своїх картинах намагаюся передати відчуття загадковості, магічності знайомих усім миколаївцям куточків міста, — сказав Леонід Ященко.

Ці особливості творчості митця відзначали й друзі та колеги, які вітали його з відкриттям виставки. У своїх виступах вони говорили про самобутній стиль художника, його постійне прагнення до творчого пошуку та здатність знаходити у знайомих міських пейзажах щось особливе.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

Директор театру Артем Свистун подарував Леоніду Ященку чашку, прикрашену таврійським розписом ручної роботи. Музичним подарунком для художника та гостей виставки стали виступи акторів театру, які додали відкриттю особливої теплої атмосфери.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві відбулася фотовиставка про жінок, які працюють у сфері гуманітарного розмінування. Героїнями експозиції стали демінерки, які до початку роботи в цій сфері мали різні професії — від бухгалтерки та дизайнерки до ветеринарної медсестри.

Також «МикВісті» писали, як Миколаїв відсвяткував День міста. Цьогоріч святкові заходи розпочали з вшанування пам’яті захисників і захисниць України, а протягом дня у місті провели нагородження, погасили марку до ювілею зоопарку та привітали молодят.