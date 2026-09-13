«Хотіла робити важливе для України»: у Миколаєві відбулася фотовиставка про демінерок

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві відбулася фотовиставка про жінок, які працюють у сфері гуманітарного розмінування. Героїнями експозиції стали демінерки, які до початку роботи в цій сфері мали різні професії — від бухгалтерки та дизайнерки до ветеринарної медсестри.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Виставку організували DanChurchAid та Norwegian Church Aid (DCA-NCA), щоб показати роботу жінок у розмінуванні та привернути увагу до ролі жінок у відновленні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

DCA-NCA in Ukraine — спільна гуманітарна програма DanChurchAid та Norwegian Church Aid, яка реалізує в Україні проєкти з реагування на надзвичайні ситуації, гуманітарного розмінування та навчання щодо ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Також програма підтримує постраждале населення та бере участь у відновленні інфраструктури.

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю DCA-NCA Катерина Поняєва розповіла, що однією з цілей виставки було зруйнувати уявлення про розмінування як винятково чоловічу професію.

— Ми хотіли показати, що жінки на рівних можуть працювати на цій роботі з чоловіками, що їм не потрібно виборювати це право», — сказала Катерина Поняєва.

За її словами, жінки, які працюють демінерками, особливо уважно ставляться до дотримання процедур та правил безпеки. Серед причин, через які вони обрали цю професію, — бажання допомогти країні та зробити території безпечнішими для цивільних, зокрема дітей.

— Жінки це роблять насамперед для своїх дітей, для того, щоб вони могли гуляти вільно у парках і в різних місцях та не боялися натрапити на вибухонебезпечний предмет, — зазначила Катерина Поняєва.

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

Однією з героїнь виставки є 21-річна Каріна. До роботи в розмінуванні вона була ветеринаркою. Про можливість працювати демінеркою дізналася від друзів і вирішила спробувати себе в цій сфері.

— Я вирішила, що, хоч би як, але потраплю сюди, — розповіла Каріна про своє рішення.

На відкритті фотовиставки вона сказала, що пишається своєю роботою та можливістю долучатися до відновлення українських земель.

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— Я дуже собою пишаюся, що все-таки сюди потрапила, що працюю і допомагаю відновлювати нашу землю та сільськогосподарську діяльність, — сказала демінерка.

Ще одна героїня виставки, Ганна, працює в DCA NCA супервайзеркою. Вона починала у сфері гуманітарного розмінування, згодом стала керівницею групи, а нині контролює роботу команд.

На запитання, чому вирішила стати демінеркою, Ганна відповіла: «По-іншому бути вже не могло. Я хотіла робити важливе для України».

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

Під час відкриття виставки керівник Представництва Данської ради у справах біженців в Україні Пітер Бо Ларсен зазначив, що експозиція розповідає не лише про роботу демінерок, а й про вибір, який люди роблять під час війни.

— Окрім того, що ці постери показують роботу, яку виконують наші колеги, вони також демонструють витримку та мужність українців, — наголосив Пітер Бо Ларсен.

Генеральний секретар DCA Йонас Вейсагер Нюддекер розповів, що виставка представлена не лише в Миколаєві, а й у Копенгагені — біля міської ратуші.

За його словами, вона також допомагає данцям більше дізнатися про роботу DCA NCA в Україні та підтримувати увагу до Миколаєва.

Генеральна секретарка NCA Анне Сесілі Кальтенборн наголосила, що мета спільної роботи організацій — зробити сьогодення безпечнішим, завтрашній день — таким, у якому можна жити, а майбутнє — таким, що приносить надію.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

У Миколаєві пройшла фотовиставка про жінок, які працюють у розмінуванні. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що у п’ятницю, 4 вересня, на Соборній площі в Миколаєві відкрили інтерактивний куб «Разом задля відновлення Миколаївщини». Інсталяція розповідає про партнерство Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) у відновленні Миколаєва й області.