На Соборній площі у Миколаєві відкрили інтерактивний куб про проєкти Данії та ПРООН

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У п’ятницю, 4 вересня, на Соборній площі в Миколаєві відкрили інтерактивний куб «Разом задля відновлення Миколаївщини». Інсталяція розповідає про партнерство Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) у відновленні Миколаєва й області.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

У центрі куба розміщена інтерактивна мапа Миколаївщини, на якій можна побачити географію підтримки Данії та ПРООН. Зокрема, на ній позначені центри надання адміністративних послуг, офіси відновлення та розвитку, простори соціальної адаптації, заклади професійної освіти, ветеранські програми, поліцейські станції, зелені кімнати та мобільні сервіси.

Під час відкриття також наголосили на важливості історій людей, які користуються результатами реалізованих проєктів.

— І, звісно, радимо звернути особливу увагу на історії людей, адже саме вони найкраще показують, що означає відновлення не лише у цифрах, а й у повсякденному житті. Для багатьох людей відновлення — це не просто фраза, яку можна побачити десь в інтернеті. Це реальне життя і реальні зміни, — розповіли під час заходу.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма наголосив, що куб має показати жителям Миколаївщини, куди спрямовується міжнародна допомога та яких результатів уже вдалося досягти.

— Зараз ми знаходимося біля куба, і я хочу подякувати людям, які вчора до дев’ятої години вечора робили все можливе, щоб з цією інсталяцією все було добре. Я прийшов раніше, щоб перевірити, чи все працює. Цей куб — не тільки про інсталяцію, а й про те, щоб показати, куди йдуть гроші, щоб жителі могли побачити це на власні очі. Коли люди бачать машини ПРООН, їм цікаво, що відбувається. Також це дуже добре для молоді Миколаєва, адже вона може прийти й подивитися, що відбувається не лише в самому Миколаєві, а й у Миколаївській області. Я знаю, що багато людей приходять на Соборну площу ввечері. Сподіваюся, вони зможуть скористатися цим кубом і знайти для себе щось цікаве. І, звичайно, багато чого ще потрібно зробити для Миколаєва. Сподіваюся, що наше партнерство продовжуватиметься, — зазначив Ауке Лотсма.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма. Фото: МикВісті

Голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен зазначив, що важливо не лише реалізовувати проєкти, а й розповідати про їхні результати, особливо в умовах інформаційної війни.

— Ми, данці, такі трохи скромні люди. Ми не любимо хизуватися, не хочемо здаватися пихатими й хочемо, щоб усі наші успіхи були тихими. Але маємо пам’ятати, що тут, на Миколаївщині, ми діємо в дуже складному інформаційному середовищі. Нам треба протидіяти всьому злу нашого спільного противника гарними новинами та розповідати про все те добре, що ми робимо. Серед наших партнерів є ПРООН. Дуже багато ми зробили разом протягом цих уже чотирьох років і протягом наступних років ще будемо продовжувати відкривати нові ЦНАПи, покращувати послуги громад Миколаївщини, рівень надання послуг у сфері охорони здоров’я і так далі, — сказав Якоб Хансен.

Він також нагадав про нещодавній обстріл Снігурівки, внаслідок якого було пошкоджено ЦНАП, збудований за підтримки Данії. Попри такі ситуації, за його словами, країна продовжує підтримувати Миколаївщину.

— Ми, звичайно, стикаємося з труднощами. Нещодавно, на жаль, побачили, як було зруйновано наш ЦНАП у Снігурівці. Втім, це нас ніяк не лякає і не стримує. Ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку, тому що розуміємо, що це потрібно і що за нами правда, — сказав Якоб Хансен.

Голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен. Фото: МикВісті

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков підкреслив, що важливо розповідати про результати роботи міжнародних партнерів і позитивні зміни в місті та області.

— Потрібно заповнювати інформаційний простір позитивною інформацією, інформацією про гарні справи, тому що обов’язково хтось цей простір заповнить іншими речами, і нам потім буде дорожче все це виправляти. Дякую Данії за те, що вона вміє і робити, і вчить нас показувати. Колись мудрі люди мені сказали, що зайва скромність — це шлях у забуття. Можливо, десь у цьому є правда, тому що потрібно говорити про те, що ти робиш. Повторюсь, ворог вміє це робити, вміє впливати на мізки наших людей. Ми дуже хочемо, щоб усі ті надлюдські зусилля, які зараз віддають наші хлопці та дівчата, не змінилися потім на дешевий газ. От саме для цього ми повинні працювати й максимально про це говорити, — поділився думкою Віталій Луков.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. Фото: МикВісті

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов зазначив, що масштаби допомоги Данії області не завжди очевидні, оскільки проєкти реалізують у різних громадах.

— Насправді, якщо подивитися збоку й побачити допомогу Данії, людина може її не помітити. І це попри те, що вже під 200 мільйонів євро, я думаю, наближається сума, якщо не більше. Важко рахувати, бо не тільки бюджет Данії допомагає, а й приватні фонди, компанії, люди приїжджають і допомагають. Важко оцінити це в грошах. Коли дивишся на область, а вона велика, у нас велика територія, багато населення, багато громад, усе це якось розподілено. Ми, хто працює з Данією щодня, це бачимо. У нас це в голові, але людина, яка щодня з цим не стикається, навіть не усвідомлює, яку величезну допомогу нам надала Данія за всі ці роки, — сказав Микола Марінов.

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов. Фото: МикВісті

Він додав, що представлений у кубі перелік проєктів ПРООН є лише частиною допомоги міжнародних партнерів Миколаївщині.

— Зараз у цьому кубі представлений лише один партнер — ПРООН. А таких партнерів у вас, здається, п’ять великих, я маю на увазі, і ще багато маленьких. Тобто навіть тут ви зараз побачите, скільки роботи проведено. Це тільки частина, можливо, до 20 відсотків. А всього іншого тут навіть немає. І я думаю, наступним кроком треба зібрати взагалі все докупи. І я маю надію, що в нас попереду багато цікавого. Дасть Бог, колись ми переможемо. Аеропорт треба відбудувати, щоб із Копенгагена до Миколаєва не через Кишинів літати, а напряму. І щоб наші люди могли полетіти й побачити, що ж це за Данія, така наша улюблена країна, — підсумував Микола Марінов.

Інтерактивний куб працюватиме на Соборній площі Миколаєва з 4 до 25 вересня щодня з 08:00 до 21:00.

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили інтерактивний куб про допомогу Данії та ПРООН у відновленні області. Фото: МикВісті

Зазначимо, що з 2022 року Данія є стратегічним партнером Миколаєва у сфері відбудови, відновлення критичної інфраструктури та економічного розвитку регіону.

Наразі за проєктом Фонду відбудови України Королівства Данії у Миколаєві збираються будувати соціальне житло у мікрорайоні Північний. Перший проєкт вже розробляють. Побудувати мають кілька будинків в цілому на 208 квартир, де в першу чергу зможуть заселитися переселенці.

Крім того, у восьми громадах Миколаївської області вже встановили 75 модульних будинків для переселенців. Частину з них надають лікарям, поліцейським, рятувальникам та іншим фахівцям, яких громади намагаються залучити до роботи.

Також Данія також надала Миколаєву 7,2 мільйона євро на сонячні електростанції, а також 7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТ).