Данія фінансує проєктування соціального житла у Північному в Миколаєві — побудувати мають 208 квартир

У мікрорайоні Північний збираються побудувати 208 квартир як соціальне житло. Фото: Агенція нерухомості oksagen.ua

За проєктом Фонду відбудови України Королівства Данія у Миколаєві збираються будувати соціальне житло у мікрорайоні Північний. Перший проєкт вже розробляють. Побудувати мають кілька будинків в цілому на 208 квартир, де в першу чергу зможуть заселитися переселенці.

Про це розповів перший заступник директора Департаменту міського господарства (ДМГ) Ігор Набатов під час брифінгу щодо відновлення пошкодженого під час обстрілів житла, пишуть «МикВісті».

За словами Ігоря Набатова, проєктування повністю фінансує Фонд відбудови України GAU Fonden. Побудують, за попередньою інформацією, п’ять будинків від чотирьох до семи поверхів. В цілому буде 208 квартир.

— Департамент міського господарства виступає замовником, а вся оплата відбувається за рахунок Фонду відбудови. Проєктант, який працює в рамках цього проєкту, був відібраний також Фондом відбудови України. Це було передбачено і в меморандумі, і в проєктній угоді, яка згодом підписувалася. І на сьогоднішній день ми маємо вже чітке бачення, скільки це буде квартир. Це 208 квартир, — повідомив Ігор Набатов.

Під час будівництва одразу зроблять укриття, що передбачено новими стандартами, а також паркомісця.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора Департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

У Чернігові, як розповів заступник директора департаменту міського господарства, вже будують аналогічне житло з січня 2026 року. Для Миколаєва це назвали плюсом, оскільки проєкт пройде перевірку під час експертиз, тому всі моменти врахують у мікрорайоні Північний.

— Це означає, що проєктування буде набагато швидше у Миколаєві, ніж було у Чернігові. Ми очікуємо, якщо все буде добре, то на початку 2027 року ми вже зможемо отримати проєкт, потім експертиза і маю надію, що розпочнеться реалізація так само швидко, як вона почалася у Чернігові, — сказав Ігор Набатов.

Місто за цим проєктом мало виділити земельну ділянку, що зробила Миколаївська міськрада у 2024 році. Крім того, потрібно провести комунікації: тепло, воду, каналізацію та електропостачання. Газ, попередньо, не передбачають у проєкті.

За словами Ігоря Набатова, підприємствам направили опитувальні листи щодо проведення мереж.

— Фактично це ті документи, які дадуть можливість нам зрозуміти потужності, які необхідно підвести під ці будинки, щоб в подальшому їх реалізувати, — сказав заступник директора ДМГ.

Ігор Набатов звернув увагу, що це житло буде соціальним. Воно залишиться у власності Миколаєва.

— Це житло, яке однозначно залишається в міській територіальній громаді, воно не може бути нікому передано. Воно 100% буде в комунальній формі власності. І це передбачено в тому числі і в проєктній угоді, — зазначив Ігор Набатов.

На першому етапі у нові будинки зможуть заселитися переселенці. А після війни квартири переведуть до соціального фонду. Оскільки житло будують за рахунок міжнародних партнерів, то вони мають право встановлювати свої правила. Тобто останнє слово буде за Фондом відновлення України.

Нагадаємо, у 2024 році депутати Миколаївської міської ради підтримали питання будівництва дитячого садка та багатоповерхового будинку у мікрорайоні Північний. Тоді ж казали, що фінансуватиме проєктування данський фонд.

Крім того, тоді йшла мова, що данський фонд профінансує будівництво і дитячого садочку у Північному, про який говорять ще з 2013 року. Відтоді усі виділені на будівництво з бюджету Миколаєва кошти не були освоєні, й роботи так і не розпочалися.

Нагадаємо, що крім соціального житла у мікрорайоні Північний у Миколаєві збираються побудувати модульні будинки для переселенців у Корабельному районі. Попередньо відомо про п'ять таких будинків.

Місто має підвести до модульних будинків комунікації. Проте у Департаменті міського господарства поки не знають, скільки це коштуватиме.

Проєкт модульних будинків по проспекту Богоявленському

На земельній комісії міськради у червні розглядали питання виділення землі. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка мала орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектара) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Далі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратних метрів до 3250 квадратних метрів.

На земельній комісії 23 липня стали відомі нові подробиці проєкту. Для отримання від донорів п'яти модульних будинків для переселенців, які планують встановити на проспекті Богоявленському у Миколаєві, місто має виготовити земельну документацію, проєкти проведення комунікації та власне провести водогін, каналізацію та електромережі. Це мають фінансувати за рахунок бюджету. На це поки коштів немає.

На засіданні 31 липня міськрада вдруге не дала погодження для виділення землі під модульні будинки на проспекті Богоявленському. Тоді запропонували погодити розробку документації не КП КП «Свій дім», а Департаменту міського господарства. На це дали згоду депутати на сесії 6 серпня.