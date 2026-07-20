Міськрада Миколаєва повторно розгляне виділення землі під модульні будинки для переселенців: ділянку зменшили у 10 разів

Модульний будинок. Ілюстративне фото

Після провального голосування на минулій сесії Миколаївська міськрада повторно має розглянути проєкт про виділення земельної ділянки на пр. Богоявленському для будівництва модульних будинків. У порівнянні з минулим проєктом ділянку зменшили майже у 10 разів.

Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

20 липня на сайті міськради опублікували проєкт рішення про надання КП «Свій дім» дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування по пр. Богоявленському. Мова йде про будівництво модульних будинків.

Відповідно до проєкту, пропонують виділити комунальному підприємству п'ять земельних ділянок орієнтовною загальною площею 3250 квадратних метри. Площа однієї ділянки орієнтовно становить 650 квадратних метрів.

Проєкт рішення від 20 липня про виділення землі для модульних будинків. Скриншот з сайту міськради Миколаєва

На земельній комісії міськради у червні розглядали це питання. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка має орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектари) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проєкт рішенні на сесії 30 червня про виділення землі під модульні будинки. Проєкт рішення про виділення землі для модульних будинків. Скриншот з сайту міськради Миколаєва

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Наразі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратний метрів до 3250 квадратний метрів.

Нагадаємо, на сесії 30 червня міськрада Миколаєва також провалила реорганізацію КП «Свій дім» у ТОВ, яке мало стати оператором соціального та доступного житла. Планувалося, що «Своя домівка» працюватиме як оператор соціального та доступного житла, управляючи комунальними квартирами, які місто поступово передаватиме на її баланс.