У Миколаєві відзначили День міста: вшанували загиблих, нагородили військових та погасили ювілейну марку
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У суботу, 12 вересня, Миколаїв відзначає День міста. Цьогоріч святкові заходи розпочали з вшанування пам’яті захисників і захисниць України, а протягом дня у місті провели нагородження, погасили марку до ювілею зоопарку та привітали молодят.
Про те, як проходить День міста, розповів міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».
Ранок розпочався з покладання квітів на честь військових, які загинули, захищаючи Україну.
— Сьогодні День міста Миколаєва розпочався з покладання квітів для вшанування героїв та героїнь, які віддали своє життя для того, щоб ми залишалися українським містом Миколаєвом і могли жити своєю культурою та спілкуватися своєю мовою, — сказав Олександр Сєнкевич.
Після цього у місті відбулося нагородження миколаївців. Зокрема, міський голова передав державні нагороди родинам загиблих військових.
— Я був удостоєний честі передати державні нагороди родинам загиблих. Це, мабуть, найважче в моїй роботі міського голови. Проте це знову нагадування нам усім, яку ціну сьогодні ми платимо за те, щоб відчувати себе у нашому українському Миколаєві, — зазначив він.
Ще однією подією цього дня стало спецпогашення поштової марки, присвяченої 125-річчю Миколаївського зоопарку. Сєнкевич назвав її «найкращою маркою» серед тих, які йому доводилося гасити раніше.
Також у День міста традиційно привітали молодят, які саме 12 вересня створили нові сім’ї. Міський голова побажав їм відзначити першу річницю весілля вже у мирному місті.
— Побажав їм, щоб свою першу річницю весілля вони відзначили у мирному Миколаєві мирної України, — сказав він.
На завершення Олександр Сєнкевич привітав усіх жителів Миколаєва з Днем міста та побажав, щоб наступного року свято відзначали вже без війни.
— Хотів би привітати миколаївців з Днем міста, побажати кожному з них, щоб наступний День міста Миколаєва вони зустріли в мирному Миколаєві, в мирній Україні. І, звичайно, любити Миколаїв не лише на словах, а кожного дня у справах, — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що раніше Олександр Сєнкевич закликав жителів міста вивісити прапори України та Миколаєва біля своїх будинків, на балконах і у дворах до Дня міста.
Також повідомлялось, що у Миколаєві цього року не проводитимуть масових заходів з великим скупченням людей до Дня міста через активні обстріли з боку російських військових.
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