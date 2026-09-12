Жираф у капелюсі та ведмідь із булавою: у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: МикВісті

У Миколаєві у День міста, 12 вересня, провели спецпогашення поштового блоку, присвяченого 125-річчю Миколаївського зоопарку. На п’яти марках зобразили його мешканців у незвичних образах — зокрема жирафа у капелюсі, гривастого вовка з моноклем та білого ведмедя з гетьманською булавою.

Як повідомляють «МикВісті», у церемонії взяли участь міський голова Олександр Сєнкевич, народний депутат Олександр Гайду, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, представники міської влади та інші гості.

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: МикВісті

Для спецпогашення використали святковий штемпель «125 років. Миколаївський зоопарк» із датою 12 вересня 2026 року та індексом Миколаєва 54008. Учасники церемонії поставили свої підписи та відбитки штемпеля на поштових блоках і конвертах. Частина з них стане колекційними екземплярами для музеїв і філателістів.

До поштового блоку увійшли п’ять марок із зображеннями жирафа, гривастого вовка, білого ведмедя, капського дамана та єдиного в Україні снігового барса. Тварин зобразили у класичному вбранні, капелюхах, моноклях та з іншими аксесуарами. У центрі композиції — білий ведмідь із гетьманською булавою, а над ним — брама Миколаївського зоопарку з українським прапором.

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

На конверті «Перший день» зобразили лева у капелюсі з тризубом, папугу та пелікана у краватці з вудкою.

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

Автором ілюстрацій став український художник та військовослужбовець ЗСУ Віктор Гаркуша з позивним «Пікассо». Він співпрацював із видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», а після початку російсько-української війни у 2014 році став добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення художник знову пішов на фронт та зазнав тяжкого поранення.

Номінал кожної з п’яти марок — U, їхня вартість становить 24 гривні. Тираж поштового блоку — 40 тисяч примірників. Також випустили 15 тисяч конвертів «Перший день» та 300 презентаційних папок.

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, що на появу ювілейної марки чекали понад рік.

— Більше року ми хвилювалися, чи буде в нас марка, чи не буде. Це державна марка, яка увійде у всі каталоги світу, і там буде Миколаїв, і там буде Миколаївський зоопарк. Я щиро вдячний усім, хто допомагав зробити цю марку, і вдячний Укрпошті, що вони зробили такий гарний блок марок, — сказав Володимир Топчий.

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: МикВісті

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: МикВісті

Під час церемонії міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що до 125-річчя зоопарку місто хотіло б реалізувати низку проєктів — оновити площу перед входом, облаштувати нові вольєри та простір для приматів. Однак через війну ці плани поки відкладають.

— Хотілося б йому подарувати багато подарунків. Як мінімум — нову площу перед зоопарком, нові вольєри чи новий блок для приматів за красивим європейським склом. Але, на жаль, сьогодні ми не можемо собі цього дозволити, тому що в нас є інші пріоритети. Але це не означає, що ми не плануємо і не будемо цього робити після війни, — сказав Олександр Сєнкевич.

Миколаївський зоопарк веде свою історію з 1901 року, коли тодішній міський голова Микола Леонтович створив у власному будинку приватну колекцію та акваріум. Нині у зоопарку утримують понад 3 тисячі тварин більш ніж 400 видів. 190 із них занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку. Фото: МикВісті

Під час російських обстрілів у 2022 році на територію зоопарку впали вісім реактивних снарядів. Після того як Миколаїв залишився без централізованого водопостачання, воду для тварин привозили з Одеси та Кропивницького, а пізніше на території облаштували дві свердловини. Уже в червні 2022 року зоопарк знову почав приймати відвідувачів у вихідні.

Нагадаємо, що минулого року Миколаєві погасили нову поштову марку, присвяченої 123-й окремій бригаді територіальної оборони. Під час заходу вперше використали спеціальний штемпель із написом: «123 Обр ТРО — щит Миколаївщини».