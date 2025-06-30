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У Миколаєві погасили поштову марку на честь 123-ї бригади тероборони

У Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві відбулось погасили нову поштову марку, присвяченої 123-й окремій бригаді територіальної оборони. Під час заходу вперше використали спеціальний штемпель із написом: «123 Обр ТРО — щит Миколаївщини». 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. 

На марці зображений оленя зі списом, історичний символ Бугогардівської паланки Запорізької Січі. Окрім самої марки, в рамках проєкту випустили поштовий блок, на якому зображені шеврони всіх батальйонів бригади.

У Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві погасили марку, присвячену 123-й бригаді ТрО. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Командир 123-ї бригади полковник Олег Макуха наголосив, що випуск такої марки є знаком поваги до особового складу.

— З початку широкомасштабного вторгнення Росії наша бригада веде важкі бої  за Україну. І зараз наші воїни бригади гідно виконують бойові завдання на різних напрямках фронту, демонструючи незламну волю, сміливість та героїзм, — зазначив Олег Макуха.

Поштову марку може придбати кожен охочий. Усі кошти від її продажу будуть спрямовані на підтримку 123-ї бригади ТрО.

Нагадаємо, у Миколаєві погасили поштову марку серії «Міста героїв» для якої використали фото «МикВісті».

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