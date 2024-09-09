У Миколаєві погасили поштову марку серії «Міста героїв». Фото «МикВісті»

У понеділок, 9 вересня, в рамках всеукраїнської акції від «Укрпошти» на Соборній площі у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв».

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, нова марка — нагадування українцям про важливість оборони Миколаєва.

— Дуже важливо, що сьогодні під час війни ми випускаємо таку марку, тому що це не просто наліпка на конверт, це частина нашої військової культури. Але дуже важливо що ми ще раз нагадуємо усім українцям про важливість охорони Миколаєва. Важко перебільшити роль кожного миколаївця який брав роль в обороні міста, — сказав Олександр Сєнккевич.

Спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Для спецпогашення нової поштової марки до Миколаєва приїхав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

— Я думаю, що марка яку ми сьогодні обрали, засвідчує подвиг Миколаєва. Думаю усі мешканці півдня вдячні Миколаєву за той подвиг, за те, що вони встали на шляху ворога і дали можливість зберегти південь України, — сказав він.

Генеральний директор «Укрпошти» на церемонії погашення марки у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У процедурі спецпогашення також брали учать заступник голови Миколаївської міської адміністрації Микола Марінов та директор розвитку мережі «Укрпошти» Миколаївського та Херсонського регіонів Володимир Очеретюк.

— Чудово памʼятаю вечір коли ми дізналися що місту присвоєно звання місто герой, це було велике піднесення, і насправді Миколаїв це місто героїв. Такої згуртованості, такої самовідданості кожного я ніколи не бачив. Це звісно стосується не тільки міста Миколаєва але й інших міст яку уособлюють оборону Миколаєва, це і Баштанка яка спалила стільки ворожої техніки, це Вознесенськ, який зупинив рух на півдні ворожих військ, — сказав Микола Марінов.

Учасники спецпогашення залишили на конвертах свої підписи, прізвища та провели процедуру штемпелювання конвертів штемпелем «Перший день. Місто героїв. Миколаїв».

На поштовій марці зображено будівлю Миколаївської ОВА після удару російською ракетою 29 березня 2022 року, а на полях маркового аркуша — памʼятник Святому Миколаю. На конверті забражено захисні укріплення з шин біля будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Авторами цих знімків стали журналістка «МикВісті» Олена Нараївська, а також Дмитро Скороходов та Євгеній Загородний. Дизайн марки виконав Володимир Таран.

Дмитро Скороходов, Олена Нараївська та Володимир Очеретюк. Фото «МикВісті»

Під час церемонії спецпогашення генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що більша частина коштів зібраних від продажу марок йде на допомогу Збройним силам України.

— Марка стала символом спротиву, але краще за все кажуть цифри у понад 40 мільйонів гривень зібраних за рахунок продажу марок на дрони, на техніку, про яку ми навіть не можемо розповідати, на морські дрони. Це не просто марки, це марки, завдяки яким збираються кошти зокрема для ЗСУ. До речі, цікавий факт, найбільш популярна марка з точки зору продажів «Доброго вечора, ми з України». Марка, якої було продано навіть більше ніж першої марки з кораблем. Вона зібрала більше 10 мільйонів гривень, більшість з яких пішли на дрони, — сказав Ігор Смілянський.

Зазначимо, що на марці «Доброго вечора, ми з України!» Зображений епізод, який трапився на Миколаївщині: український трактор потягнув танк, покинутий росіянами.

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Нова марка від «Укрпошти» «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Штемпелювання марки «Міста героїв. Миколаїв» штемпелем «Перший день. Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Марка та конверт «Міста героїв. Миколаїв» від «Укрпошти». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Микола Марінов на церемонії спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Міський голова Олександр Сєнкевич під час спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на церемонії спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров. Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»

Церемонія спецпогашення марки «Міста героїв. Миколаїв». Фото «МикВісті»