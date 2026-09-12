У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У Миколаєві під час заходів до Дня міста вшанували військових, загиблих та зниклих безвісти захисників, а також відзначили миколаївців за внесок у розвиток міста, волонтерство, спорт та підтримку Збройних сил України.

Урочисте нагородження відбулося 12 вересня, пишуть «МикВісті».

Одними з головних відзнак стали звання «Почесний громадянин міста Миколаєва». З початку повномасштабного вторгнення їх не присвоювали. Цьогоріч звання посмертно надали двом Героям України — полковнику Ігорю Бедзаю та підполковнику Геннадію Матуляку. Відповідне рішення міська рада ухвалила 27 серпня.

Ігорю Бедзаю звання присвоїли за особисту мужність і героїзм під час виконання службового та громадянського обов'язку і захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Нагороду отримала його дружина Юлія Бедзай.

Під час церемонії також передали державні та військові нагороди родинам загиблих захисників. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно нагородили солдатів Костянтина Іванова, Павла Ожигова та Євгенія Суховеєва.

Ще одного військового посмертно відзначили орденом «За мужність» III ступеня та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест». Матроса Дениса Величка посмертно нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни», солдата Дмитра Касілова — «Комбатантським хрестом», а солдата Олександра Гуліду — відзнакою Міністерства оборони України.

Окремо нагороди передали родинам військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Солдата Євгенія Коростельова відзначили президентською відзнакою «За оборону України», а солдата Андрія Новицького — нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

Під час церемонії міський голова Олександр Сєнкевич закликав миколаївців щодня пам'ятати про загиблих та чекати на тих, хто перебуває у полоні або вважається зниклим безвісти.

— Всі ми з вами повинні, зобов'язані щоденно робити те, що мінімум можемо зробити, — вшановувати наших воїнів, загиблих і зниклих безвісти. Ми повинні це робити щоденно о 9:00, згадуючи їх хвилиною мовчання. Це не просто указ президента, це наша маленька відплата і продовження пам'яті. Миколаїв пам'ятає, — сказав він.

Нагороди цього дня отримали й інші миколаївці. Відзнакою Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» III ступеня нагородили письменницю, журналістку та громадську діячку Аліну Тітову — за внесок у соціально-культурну сферу, збереження історичної пам'яті та документування новітньої історії області й міста.

Відзнаку облради «За захист Миколаївщини» отримав заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміль Агабеков — за внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України й оборону Миколаївщини.

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

Відзнакою міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв» нагородили паралімпійця Ігоря Цвєтова — за спортивні досягнення, розвиток паралімпійського руху та популяризацію Миколаєва. Таку ж відзнаку отримав колишній керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Торрільд Хансен — за розвиток міжнародного партнерства та підтримку міста під час повномасштабної війни.

Почесними грамотами та подяками міського голови також відзначили головного інженера КП «ЕЛУ автодоріг» Дениса Барашковського, директора товариства «Агротім» Сергія Шишковського, Олену Семикіну, підприємця Миколу Шуліку, голову Асоціації футболу Миколаївської та Херсонської областей Олександра Палагіна та ветерана війни Дмитра Сафіка. Їх відзначили, зокрема, за волонтерство, допомогу військовим, благодійність та розвиток спорту.

Олександр Сєнкевич окремо закликав містян не лише пам'ятати загиблих, а й підтримувати військових, які зараз продовжують службу.

— Іноді просто вітати і дякувати людям у військовій формі, які йдуть містом, можливо, повертаючись на відпустку. Просто підійти і сказати: «Дякую вам за те, що ми сьогодні тут, в українському Миколаєві». Щоб цим людям було тепло від того, що в Миколаєві не просто пам'ятають тих, кого з нами немає, а шанують тих, хто сьогодні продовжує нашу боротьбу, — сказав він.

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям. Фото: МикВісті

Миколаєву 237 роки. Як святкували День міста:

У День міста в Миколаєві вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України та передали державні нагороди родинам полеглих військових.

Також у місті провели спецпогашення поштових марок до 125-річчя Миколаївського зоопарку та традиційно привітали молодят, які одружилися 12 вересня.

Міський голова Олександр Сєнкевич побажав місту перемоги, миру й повернення захисників і захисниць додому.

Крім того, у День міста, за традицією провели церемонію одруження молодят. Цього року чоловіком і дружиною стали Олексій та Антоніна.