Миколаїв відзначає День міста: Сєнкевич побажав містянам миру та можливості планувати майбутнє без страху

Миколаїв, квітень 2026 року. Ілюстративне фото: МикВісті

У суботу, 12 вересня, Миколаїв відзначає День міста. З нагоди свята міський голова Олександр Сєнкевич привітав миколаївців та побажав місту перемоги, миру й повернення захисників і захисниць додому.

У привітальному відео мер зазначив, що для кожного мешканця Миколаїв має своє особливе значення — це може бути рідний двір, школа, улюблена вулиця, набережна чи місце, де виросли діти.

— Для кожного з нас Миколаїв свій. Для когось — це рідний двір та школа. Для когось — улюблена вулиця, набережна чи місце, де виросли діти. За час повномасштабної війни ми особливо відчули, наскільки дорогою є можливість просто жити у своєму місті та наскільки багато в ньому людей, які готові робити все, щоб Миколаїв продовжував жити, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Він зазначив, що повномасштабна війна принесла Миколаєву багато руйнувань і болю. Місто втратило військових, цивільних та дітей через російську агресію.

— Ми пам’ятаємо всіх, кого забрала російська агресія — наших військових, цивільних, дітей. Ми не можемо повернути тих, кого втратили, але можемо і повинні робити все, щоб Миколаїв жив, відновлювався і мав майбутнє. Саме тому наше завдання — не тільки відновлювати те, що зруйнувала війна, а й розвивати місто далі, — наголосив мер.

Олександр Сєнкевич також побажав Миколаєву перемоги України, миру та повернення додому захисників і захисниць — тих, хто зараз перебуває на фронті, і тих, хто перебуває в полоні.

— Миколаїв знає ціну свободи, тому сьогодні я хочу побажати нашому місту найголовнішого — перемоги, перемоги України, миру та повернення наших захисників і захисниць додому: і тих, хто сьогодні на фронті, і тих, хто сьогодні в полоні. Хочу, щоб у наших дворах було більше дитячого сміху, щоб родини частіше збиралися разом, щоб ми могли планувати майбутнє без постійної думки про тривоги, — сказав міський голова.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сєнкевич закликав жителів міста вивісити прапори України та Миколаєва біля своїх будинків, на балконах і у дворах до Дня міста.

Також повідомлялось, що у Миколаєві цього року не проводитимуть масових заходів з великим скупченням людей до Дня міста через активні обстріли з боку російських військових.