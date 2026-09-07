 Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста

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Головна Новини Самоврядування 17:21, 07 вересня, 2026

Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста

Миколаїв. Фото: Миколаївська ОДАМиколаїв. Фото: Миколаївська ОДА

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав жителів міста вивісити прапори України та Миколаєва біля своїх будинків, на балконах і у дворах до Дня міста.

Про це міський голова написав в соцмережах.

Він акцентував увагу на безпековій ситуації в місті та зазначив, що масштабних масових заходів не проводитимуть. Водночас у різних районах планують невеликі локальні та камерні події.

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— Хочеться, щоб Миколаїв усе одно відчував, що в нього свято. Тому звертаюся до всіх миколаївців: якщо маєте можливість, вивісьте прапор Миколаєва чи прапор України біля свого будинку, на балконі чи у дворі. Нехай у ці дні наші прапори будуть по всьому місту, — зазначив він.

Він закликав місцевий бізнес прикрасити свої заклади та території.

— Прикрасьте свої заклади, зробіть невеликі фотозони, додайте святкових деталей. Не потрібно нічого масштабного. Навіть маленька локація може створити настрій для тих, хто проходитиме поруч, — закликав міський голова.

Олександр Сєнкевич пообіцяв, що великі святкування місто обов’язково проведе після перемоги.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві цього року не проводитимуть масових заходів з великим скупченням людей до Дня міста через активні обстріли з боку російських військових.

Як Миколаїв святкував День міста під час війни

З початком повномасштабного вторгнення Миколаїв змінив формат святкування Дня міста. У 2022 році через постійні обстріли від масових заходів відмовилися повністю — свято проходило онлайн, із відеопривітаннями та марафоном «Миколаїв. Є життя».

У 2023 році місто вже поступово повертало офлайн-заходи. на Соборній площі в Миколаєві відбувся велопробіг з нагоди святкування Дня міста та Днів Данії. Тоді у місто прибула делегація з Данії на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

У 2024 році святкування також відбувалося наживо, але у форматі окремих невеликих заходів. У місті відбулися велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.

А також того дня пройшов велопробіг та урочисте відкриття скверу Данської солідарності.

А у 2025-му Миколаїв відзначив уже 236-й День міста на різних локаціях, поєднавши різні формати — відбулися старт регати та відкриття Алеї незламних міст, а також урочиста хода пройшла на центральній вулиці Соборній. Хоча й перед тим заявляли, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть. На свято прибула і французька делегація на чолі з колишнім премʼєр-міністром Франції Габріелем Атталем.

А також традиційно пройшла Міжнародна Чорноморська регата «Вітрила Ротарі 2025». Уже дванадцятий рік місто збирає яхтсменів, які змагаються за Кубок Ротарі.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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