Сегодня, во вторую субботу сентября, по традиции, в Николаеве должны отмечать День города — 233-ю годовщину основания. Однако из-за постоянных обстрелов россиян никаких концертов или фейерверков не будет.

Однако завтра, 11 сентября, на «Суспільному» пройдет онлайн-марафон на «Миколаїв. Є життя», в котором примут участие мэр, глава областной военной администрации, медики, военные, волонтеры, артисты, певцы.

Как отмечают на телеканале, уже несколько недель в городе идет флешмоб. Представители разных заведений, учреждений, жители города, звезды эстрады и военные записывают видеопоздравления.

Так что зрителей ждут народные песни, музыка и поздравления. «Миколаїв. Є життя» продлится с 18:00 до 21:00. Посмотреть можно будет 11 сентября на Facebook-странице и YouTube-канале «Суспільне Миколаїв».

Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетную награду «За оборону Одессы».

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Также в марте президент наградил главу ОВА Виталия Кима орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени и мэра Николаева Александра Сенкевича орденом «За мужество» ІІІ степени. В июне Владимир Зеленский вручил им награды во время визита в Николаев.