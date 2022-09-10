Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько, мэр Александр Сенкевич, мэр Одессы Геннадий Труханов

В пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетную награду «За оборону Одессы».

Об этом сообщает Одесский городской совет.

— Сегодня спокойную жизнь Одессы обеспечивают ВСУ и Николаев. Именно этот город находится у границ обороны и страдает от россиян. Кроме помощи Николаеву, мы также хотим выразить свою благодарность каждому жителю города в лице мэра Александра Сенкевича, — сказал Геннадий Труханов.

Мэр Николаева, в свою очередь, сказал, что награду после войны передадут в музей.

— Она для каждого николаевца, который своей работой делал все для обороны юга, Одессы, Николаева, нашего государства. После войны мы обязательно передадим это в городской музей. Она будет памятным знаком о том, что делали люди как на передовой, так и в тылу, — отметил Александр Сенкевич.

Почетный знак отличия «За оборону Одессы» основан мэром Одессы в этом году. Им награждаются общественные организации, трудовые коллективы, жители Одессы и других городов Украины, иностранные граждане, которые помогают городу в борьбе с российской агрессией.

Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Также в марте президент наградил главу ОВА Виталия Кима орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени и мэра Николаева Александра Сенкевича орденом «За мужество» ІІІ степени. В июне Владимир Зеленский вручил им награды во время визита в Николаев.