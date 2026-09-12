 Мер Миколаєва одружив пару в День міста

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Головна Новини Суспільство 15:32, 12 вересня, 2026

Мер Миколаєва одружив пару в День міста

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті

У Миколаєві 12 вересня, у День міста, за традицією провели церемонію одруження молодят. Цього року чоловіком і дружиною стали Олексій та Антоніна.

Церемонію провів міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Молодята засвідчили своє рішення створити сім'ю, підтримувати одне одного та разом будувати майбутнє. Після цього мер оголосив Олексія та Антоніну чоловіком і дружиною.

— Виконуючи почесну місію міського голови, я оголошую вас чоловіком та дружиною, — сказав Олександр Сєнкевич.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті

Під час церемонії він також пожартував, використавши відому фразу з весільних сцен у фільмах.

— Ну, як у фільмах показують. Якщо тут є хтось, хто проти цього шлюбу, підніміться і скажіть це зараз або замовкніть назавжди. Є тут такі? Немає. Тоді прийміть це свідоцтво про шлюб — перший офіційний документ вашої нової сім'ї, — звернувся він до молодят.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті
У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті
У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті

Після церемонії Олександр Сєнкевич розповів, що одруження пари у День міста вже стало щорічною традицією.

— Як і щорічно на День міста, я виконую свою почесну місію — привітав молодят у день створення нової сім'ї, нових миколаївців. Від миколаївської громади подякував їм за те, що вони взяли на себе таку відповідальність. І дуже сподіваюся, що вони збільшать кількість миколаївців найближчим часом, — сказав мер.

Олексію та Антоніні він побажав відсвяткувати першу річницю шлюбу вже у мирному Миколаєві.

— Побажав їм, щоб свою першу річницю весілля вони відзначили у мирному Миколаєві мирної України, — додав Олександр Сєнкевич.

У День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВістіУ День міста за традицією провели церемонію одруження молодят. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті
Мер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВістіМер прогулявся Соборною в День міста. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що такоє у День міста провели спецпогашення поштового блоку, присвяченого 125-річчю Миколаївського зоопарку. На п’яти марках зобразили його мешканців у незвичних образах — зокрема жирафа у капелюсі, гривастого вовка з моноклем та білого ведмедя з гетьманською булавою.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.
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