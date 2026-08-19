У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

У Миколаєві двом Героям Укоаїни планують посмертно присвоїти звання «Почесний громадянин міста». Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Миколаєві планують посмертно присвоїти звання «Почесний громадянин міста» двом Героям України — Ігорю Бедзаю та Геннадію Матуляку.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті Миколаївської міської ради.

Звання військовим пропонують надати за особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку, а також захисту територіальної цілісності та суверенітету України. В обох випадках у документі зазначено, що їхні заслуги підтверджені державною нагородою — званням Героя України.

Скриншот проєкту рішення міської ради

Проєкт рішення підготовлений за поданнями військових частин. У разі його ухвалення міською радою Бедзай і Матуляк увійдуть до переліку почесних громадян Миколаєва.

Нагадаємо, що Ігор Бедзай був начальником служби безпеки польотів Командування ВМС. 7 травня 2022 року, коли колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації пілотував Мі-14, він потрапив під удар ворожого літака і загинув. Полковнику присвоїли звання Герой України. Бригада, якою він командував, отримала його ім'я.

Герой України Ігор Бедзай

Геннадій Матуляк служив у 299-й бригаді тактичної авіації, був пілотом СУ-25. У Гостомелі знищив скупчення техніки ворога. 26 лютого він героїчного загинув, відводячи свій підбитий літак від населення.

Підполковник знищив колону російських окупантів, проте його літак було підбито. У цей момент він перебував над населеним пунктом. Якби Геннадій Матуляк катапультувався, він міг би вижити, проте тоді загинули б мирні жителі. Тому підполковник вирішив забрати літак від населеного пункту. На жаль, він не встиг вчасно катапультуватись та героїчно загинув.

1 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Геннадію Матуляку почесне звання Герой України посмертно.

Герой України Геннадій Матуляк

Зазначимо, 12 серпня міський голова Олександр Сєнкевич своїм розпорядженням створив організаційний комітет, який має попередньо розглядати кандидатури на звання «Почесний громадянин міста Миколаєва». Головою оргкомітету визначили мера Олександра Сєнкевича, секретарем — секретаря міськради Дмитра Фалька.

До складу комітету також увійшли депутати міськради, керівники міських установ, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко, народний артист України Микола Берсон та народний вчитель України Сергій Січко, які вже мають звання почесних громадян міста.

Нагадаємо, що у лютому цього року депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до Положення про міські відзнаки та почесні звання.

Відтепер це звання може надаватися за видатні заслуги у сферах науки, техніки, культури, освіти, охорони здоров’я, екології, розвитку економіки, містобудування та зміцнення демократичних інститутів.

Окремо визначено підстави, пов’язані з проявами мужності та героїзму — зокрема за захист територіальної цілісності та державного суверенітету України. Йдеться про особистий героїзм, підтверджений державними нагородами, серед яких звання «Герой України», ордени Богдана Хмельницького I–III ступенів, «За мужність» I–III ступенів та орден Данила Галицького.

Також звання може присвоюватися за діяльність, що сприяє формуванню позитивного іміджу Миколаєва в Україні та за її межами, зокрема за реалізацію творчих і суспільно значущих проєктів.

Також нагадаємо, що у вересні 2025 року на 96-му році життя помер Почесний городянин Миколаєва Вадим Сердцев. Легендарний миколаївець висадив у місті понад 20 тисяч дерев, присвятивши більше 30 років свого життя озелененню.

При цьому, як повідомило 24 вересня видання «Корабелов.Інфо», на похороні Вадима Сердцева не було жодного представника місцевої влади. Редакція «МикВісті» звернулась до першого заступника міського голови Віталія Лукова і той пояснив, що дізнався про смерть Почесного городянина вже після похоронів і публікацій у ЗМІ.