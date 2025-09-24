Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Вадим Сердцев присвятив більше 40 років свого життя озелененню Миколаєва. Фото: Свідок.Інфо

На 96-му році життя помер Почесний городянин Миколаєва Вадим Сердцев. Легендарний миколаївець висадив у місті понад 20 тисяч дерев, присвятивши більше 30 років свого життя озелененню.

Прощання з миколаївцем пройшло у вівторок, 23 вересня. Однак і досі станом на 24 вересня на офіційному сайті Миколаївської міської ради не зʼявився некролог в памʼять про Вадима Сердцева, повідомляють «МикВісті».

Вадима Сердцева не стало 20 вересня. З початку повномасштабного вторгнення він проживав в Одесі, і лише нещодавно повернувся у рідний Корабельний район у Миколаєві. Похорони повністю були організовані родиною Сердцевих.

Положення про звання «Почесний громадянин міста Миколаєва». Скриншот з сайту міської ради

При цьому, як повідомило 24 вересня видання «Корабелов.Інфо», на похороні Вадима Сердцева не було жодного представника місцевої влади. Редакція «МикВісті» звернулась до першого заступника міського голови Віталія Лукова і той пояснив, що дізнався про смерть Почесного городянина вже після похоронів і публікацій у ЗМІ.

— Цим займався Корабельний район. Там був заступник голови Корабельної адміністрації (Ольга Попова, — прим.), та спеціаліст адміністрації. Міського голови і секретаря немає у місті, вони у відрядженні. Я дізнався, коли це відбулося, — сказав Віталій Луков.

Вадим Сердцев разом з мером Миколаєва висаджує саджанці дерев на відкритті скверу у Корабельному районі, 2019 рік. Архівне фото: МикВісті Вадим Сердцев разом з мером Миколаєва висаджує саджанці дерев на відкритті скверу у Корабельному районі, 2019 рік. Архівне фото: МикВісті

На питання про те, чому Миколаївська міська рада не організувала похорони Вадима Сердцева, як того вимагає положення Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», він відповів:

— Звернень від родичів ніяких не було. Не було до нас повідомлень. Звісно, ми би все це зробили, але не було звернень, — додав він.

Виходить, що заступник голови Корабельної адміністрації отримав інформацію про смерть Почесного городянина, а у мерії Миколаєва цю інформацію не знали.

Озеленювач Миколаєва Вадим Сердцев

96-річний Вадим Андрійович Сердцев роками безкорисливо висаджував дерева у місті Миколаєві. Рішення Миколаївської міської ради від 11 вересня 2019 року № 55/3 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

Міський голова Олександр Сєнкевич та озеленювач Миколаєва Вадим Сердцев. Фото: Інше.ТВ

Вадим Сердцев роками працював енергетиком на виробництві. Озелененню почав приділяти увагу, коли вийшов на пенсію. Саджанці чоловік вирощував самостійно. ЗМІ писали, що після повернення у Миколаїв він часто виходив із тачкою та каністрами, аби поливати саджанці й доглядати за дорослими деревами. Вадим Сердцев завжди повторював, що «вся планета має бути зеленою».

В 2019 році в інтервʼю він розповідав, що серед улюблених дерев, які він висадив: катальпи, в'язи, акації, екзотичні павловнії. Деякі саджанці він вирощував із насіння, а деякі викопував із посадок, лісових зон — даючи їм друге життя. Улюблениця Вадима Сердцева — катальпа. Саме завдяки йому це дерево стало популярним у Миколаєві. Раніше у місті їх було одиниці. А подивившись, що катальпа в наших умовах дуже добре приживається і росте, до того ж за рік вона може дати приросту на 10 сантиметрів, Сердцев почав влаштовувати масові посадки. Цілі алеї катальп висаджені Сердцевим, зростають у районі вулиці Океанівської у районі Центральної районної лікарні №5.