На Миколаївщині «Таврія» з’їхала з дороги та врізалась у дерево, двох жінок госпіталізували
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- Аліна КвіткоРепортерка
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На Миколаївщині вранці 15 вересня сталася ДТП, у якій постраждали дві жінки. Автомобіль ЗАЗ «Таврія Пікап» з'їхав з дороги та врізався у дерево, внаслідок чого пасажирка опинилася заблокованою в салоні.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Аварія сталася на трасі Р-75 у межах Доманівської громади Вознесенського району.
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Після зіткнення рятувальникам довелося спиляти дерево бензопилою, щоб дістатися до заблокованої пасажирки. Жінку деблокували з автомобіля та передали медикам.
Пасажирку та водійку «Таврії» з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.
Причини та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.
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