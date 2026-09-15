На Миколаївщині «Таврія» з’їхала з дороги та врізалась у дерево, двох жінок госпіталізували

На Миколаївщині «Таврія» врізалась у дерево, пасажирку довелося деблокувати. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вранці 15 вересня сталася ДТП, у якій постраждали дві жінки. Автомобіль ЗАЗ «Таврія Пікап» з'їхав з дороги та врізався у дерево, внаслідок чого пасажирка опинилася заблокованою в салоні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Аварія сталася на трасі Р-75 у межах Доманівської громади Вознесенського району.

Після зіткнення рятувальникам довелося спиляти дерево бензопилою, щоб дістатися до заблокованої пасажирки. Жінку деблокували з автомобіля та передали медикам.

Пасажирку та водійку «Таврії» з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Причини та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.