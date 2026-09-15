 Енергообладнання на майже €4,7 млн передали українським регіонам, зокрема Миколаївщині

  • вівторок

    15 вересня, 2026

  • 13.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 13.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 8:10, 15 вересня, 2026

Енергообладнання на майже €4,7 млн передали українським регіонам, зокрема Миколаївщині

Ілюстративне фото: УНІАНІлюстративне фото: УНІАН

Енергетичні компанії України отримали обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури в межах допомоги Україні на майже 4,7 мільйона євро.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Обладнання передали українським енергетичним компаніям у Миколаївській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях, а також газотранспортним і газовидобувним підприємствам.

Зокрема, регіони отримали трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше необхідне обладнання. Допомогу надали завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. Серед них — Європейський Союз, Велика Британія, Люксембург та Швеція.

Нагадаємо, Миколаївська область отримала енергетичне обладнання від Литви в межах допомоги українським підприємствам критичної інфраструктури. Загалом до регіонів України за останні кілька тижнів доставили 17,67 тонни такого обладнання.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Миколаївщина отримала обладнання для енергетичної інфраструктури від Литви
Херсонщина отримала броньовану швидку допомогу від британських партнерів
ЄС схвалив €6,1 млрд на дрони, ракети та ППО для України
Реклама
Читайте також:
новини
У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук
новини
Миколаїв через вилучення «військового» ПДФО за три роки недоотримає близько ₴9 млрд, — Сєнкевич

Аліна Квітко
новини
У Південноукраїнську кадрові рішення і премії міськради погоджуватимуть із військовою адміністрацією

Альона Коханчук
новини
«Був фонтан на дорогу», — миколаївці поскаржилися на виток на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ

Юлія Лук’яненко
новини
У департаменті ЖКГ розповіли, чому у Миколаєві не могли покарати порушників на гучних мотоциклах

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

ЄС схвалив €6,1 млрд на дрони, ракети та ППО для України
Херсонщина отримала броньовану швидку допомогу від британських партнерів
Миколаївщина отримала обладнання для енергетичної інфраструктури від Литви

У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук

У Миколаєві оцифрували колекцію першої дослідниці таврійського розпису

«Ніко-Баскет» підписав американського форварда

Командира підрозділу РФ судитимуть за катування цивільного на Миколаївщині