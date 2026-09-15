Енергообладнання на майже €4,7 млн передали українським регіонам, зокрема Миколаївщині

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Енергетичні компанії України отримали обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури в межах допомоги Україні на майже 4,7 мільйона євро.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Обладнання передали українським енергетичним компаніям у Миколаївській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях, а також газотранспортним і газовидобувним підприємствам.

Зокрема, регіони отримали трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше необхідне обладнання. Допомогу надали завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. Серед них — Європейський Союз, Велика Британія, Люксембург та Швеція.

Нагадаємо, Миколаївська область отримала енергетичне обладнання від Литви в межах допомоги українським підприємствам критичної інфраструктури. Загалом до регіонів України за останні кілька тижнів доставили 17,67 тонни такого обладнання.