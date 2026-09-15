 Командира підрозділу РФ судитимуть за катування цивільного на Миколаївщині

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Головна Новини Правосуддя 4:15, 15 вересня, 2026

Командира підрозділу РФ судитимуть за катування цивільного на Миколаївщині

31-річний Іван Прісяжнюк, російський гвардії капітан з Башкортостана. Фото: РосЗМІ31-річний Іван Прісяжнюк, російський гвардії капітан з Башкортостана. Фото: РосЗМІ

На Миколаївщині судитимуть командира стрілецького взводу російської армії Івана Присяжнюка, якого звинувачують у катуванні цивільного під час окупації.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Широківської громади Баштанського району обвинувачений разом з іншими військовослужбовцями незаконно утримував місцевого жителя та катував його, намагаючись отримати інформацію про людей із проукраїнською позицією.

Чоловікові зв’язали руки та ноги та били прикладом автоматичної зброї. Також російські військові змушували його тримати в руках бойову гранату, імітували відрізання частин тіла ножем, погрожували зґвалтуванням та вбивством.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб — частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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