У прокуратурі Миколаєва заявили про посилення боротьби з корупцією: захистити бюджет і зміцнити безпеку

В Окружній прокуратурі міста Миколаєва обговорили посилення роботи з протидії корупції.

Мова про йшла під час наради керівника окружної прокуратури за участі керівництва райуправління ГУНП Миколаївської області та його територіальних відділень, повідомляє пресслужба.

Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

Правоохоронці узгодили спільні дії щодо розслідування злочинів у бюджетній та воєнній сферах. Напрацьований алгоритм, як заявили у прокуратурі, має сприяти зміцненню законності в Миколаєві, захисту економічних інтересів держави та притягненню до відповідальності винних у злочинах проти національної безпеки.

Зокрема очільник окружної прокуратури Григорій Зінич зауважив, що лише за такої злагодженості структур вдасться захищати бюджет та нацбезпеку.

— Сьогодні кожен зобов'язаний чітко усвідомлювати свою відповідальність перед країною. Лише за умови абсолютної злагодженості у роботі прокурорів, поліції та військового командування ми зможемо реально захистити державний бюджет і зміцнити національну безпеку, — заявив Григорій Зінич.

Варто зазначити, що за перше півріччя 2026 року до суду скерували 10 обвинувальних актів щодо 13 осіб, обвинувачених у корупцій. Одним з таких є справа зокрема керівника КСМЕП Григорія Патоки та його дружини, юристки підприємства, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем та розтраті 1,3 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі світлофорів.

Григорій Патока на засіданні 23 січня. Фото: МикВісті

Днями прокуратура оголосила про підозру ще одному фігуранту у справі – фірмі-постачальнику «Спецелектромонтаж-7».

Прокуратура повідомляла і про викриття та припинення схеми можливої розтрати понад 14,2 мільйона гривень, виділених на харчування дітей у школах Миколаєва.

У квітні 2026 року обвинувальний акт щодо начальника комунального виробничого підприємства Петра Вашеняка та директорки ТОВ «Проссекко 8» Ірини Стоєвої скерували до суду.

Ірина Стоєва. Фото: МикВісті Петро Вашеняк. Фото: МикВісті

У своєму звіті, представленому депутатам Миколаївської міської ради у липні, у прокуратурі заявляли також, що окремо посилюють протидію зловживанням та розкраданню бюджетних коштів в умовах воєнного стану. За шість місяців 2026 року до суду скерували 8 обвинувальних актів у таких провадженнях — проти чотирьох за аналогічний період 2025 року.

Збитки інтересам держави та громад у цих провадженнях склали понад 25 мільйонів гривень, з яких відшкодовано 2,7 мільйонів гривень.