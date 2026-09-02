У прокуратурі Миколаєва заявили про посилення боротьби з корупцією: захистити бюджет і зміцнити безпеку
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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В Окружній прокуратурі міста Миколаєва обговорили посилення роботи з протидії корупції.
Мова про йшла під час наради керівника окружної прокуратури за участі керівництва райуправління ГУНП Миколаївської області та його територіальних відділень, повідомляє пресслужба.
Правоохоронці узгодили спільні дії щодо розслідування злочинів у бюджетній та воєнній сферах. Напрацьований алгоритм, як заявили у прокуратурі, має сприяти зміцненню законності в Миколаєві, захисту економічних інтересів держави та притягненню до відповідальності винних у злочинах проти національної безпеки.
Зокрема очільник окружної прокуратури Григорій Зінич зауважив, що лише за такої злагодженості структур вдасться захищати бюджет та нацбезпеку.
— Сьогодні кожен зобов'язаний чітко усвідомлювати свою відповідальність перед країною. Лише за умови абсолютної злагодженості у роботі прокурорів, поліції та військового командування ми зможемо реально захистити державний бюджет і зміцнити національну безпеку, — заявив Григорій Зінич.
Варто зазначити, що за перше півріччя 2026 року до суду скерували 10 обвинувальних актів щодо 13 осіб, обвинувачених у корупцій. Одним з таких є справа зокрема керівника КСМЕП Григорія Патоки та його дружини, юристки підприємства, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем та розтраті 1,3 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі світлофорів.
Днями прокуратура оголосила про підозру ще одному фігуранту у справі – фірмі-постачальнику «Спецелектромонтаж-7».
Прокуратура повідомляла і про викриття та припинення схеми можливої розтрати понад 14,2 мільйона гривень, виділених на харчування дітей у школах Миколаєва.
У квітні 2026 року обвинувальний акт щодо начальника комунального виробничого підприємства Петра Вашеняка та директорки ТОВ «Проссекко 8» Ірини Стоєвої скерували до суду.
У своєму звіті, представленому депутатам Миколаївської міської ради у липні, у прокуратурі заявляли також, що окремо посилюють протидію зловживанням та розкраданню бюджетних коштів в умовах воєнного стану. За шість місяців 2026 року до суду скерували 8 обвинувальних актів у таких провадженнях — проти чотирьох за аналогічний період 2025 року.
Збитки інтересам держави та громад у цих провадженнях склали понад 25 мільйонів гривень, з яких відшкодовано 2,7 мільйонів гривень.
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