Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Григорій Патока на засіданні 23 січня. Фото: МикВісті

Керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Григорія Патоку відсторонили від посади і відправили під арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона 331 тисячі 200 гривень.

Запобіжний захід у справі про розтрату бюджетних коштів йому обрали сьогодні, 23 січня, в Інгульському районному суді, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Судове засідання було призначено ще на 10:00, однак підозрюваний на нього не зʼявився, бо лежав на стаціонарному лікуванні. В ході засідання прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва Віталій Кравченко заявив, що вони зі свого боку звернулись до міської лікарні №1, яка зазначила, що стан здоровʼя Григорія Патоки дозволяє йому перебувати у засіданні у супроводі медперсоналу.

Дійсно на 14:30 посадовця доставили у залу, разом із ним на місці перебував медик екстреної медичної допомоги.

Першим суд почав розгляд клопотання щодо відсторонення Григорія Патоки від займаної посади. Прокурор Владислав Якубовський зачитав текст підозри, у якому було зазначено, що 15 грудня 2025 року КСМЕП заключило тендер із компанією ТОВ «Спецелектромонтаж-7» на покупку 68 світлофорів на суму 1 мільйон 209 тисяч 132 гривні. Розрахуватись за обладнання мали після надання постачальником товару, згідно акту прийому-передачі.

Прокурори Окружної прокуратури Віталій Кравченко та Владислав Якубовецький. Фото: МикВісті

Слідство вказує, що оплата у повній сумі була здійснена 27 грудня на рахунок ТОВ «Спецелектромонтаж». За таких обставин директора підозрюють у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану вчиненого розтрату майна бюджетних коштів.

19 і 20 січня слідчі проводили обшуки за місцем проживання і роботи посадовця. Прокуратура вказує, що товар ні на склад, на ні саме підприємство не надходило.

Таким чином, сторона обвинувачення просила суд відсторонити Патоку від посади, посилаючись на те, що він може впливати на свідків та знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У свою чергу адвокати підозрюваного зазначили, що це лише припущення слідства, яке не підкриплене доказами. А підстав для відсторонення немає.

— За чотири останні доби, які підозрюваний знаходився на волі, чи здійснював він вплив на свідків? Чи є якісь тому належні підтвердження? Звісно, ні. З приводу зазначеного клопотання ризиків, що він нібито може знищити, сховати, виготовити або спотворити будь-які речі чи документи. Стороною обвинувачення були проведені обшуки за місцем проживання підозрюваного, а також за місцем його роботи. Всі виявлені речі та документи перебувають у сторони обвинуваченого. Про які саме речі та документи, що можуть бути знищені підозрюваними, взагалі не зрозуміло, — сказала адвокат Юлія Дементьєва.

Однак сторона обвинувачення зауважила, що відсторонення від посади є превентивним заходом, бо вони мають довести наявність ризиків на конкретні факти.

Прокурор Віталій Кравченко додав, що наразі досліджуються і інші епізоди вчинення керівництвом КСМЕП кримінальних порушеннях, зокрема при укладенні та виконанні інших договорів.

— Було призначено ряд судових експертиз у рамках кримінального провадження. Патока отримав додатки до клопотання, розуміє, про які епізоди злочинної діяльності можливо йде мова. Тому може впливати на службових осіб з метою надання або не надання будь-яких документів, що мають значення для досудового розслідування, — сказав він.

У підсумку суддя Катерина Рибіцька задовольнила клопотання прокурорів і відсторонила Григорія Патоку від посади строком на два місяці.

Суддя Інгульського районного суду Катерина Рибіцька. Фото: МикВісті

Далі суд перейшов до клопотання про обрання запобіжного заходу, однак у цей момент була оголошена повітряна тривога. Адвокат Леонід Петровський попросив суд зробити перерву і спуститись в укриття.

Лише за 10 хвилин суд повернувся до розгляду клопотання. Прокурор коротко зачитав текст підозри, у якому просили суд обрати Григорію Патоці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень.

— Інші запобіжні заходи, на мою думку, не зможуть забезпечити виконання процесуальних обовʼязів підозрюваного. Особисте зобовʼязання, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, таким чином не заслуговує на довіру суду, особиста порука — відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру суду та можуть поручитись, домашній арешт — він матиме можливість спілкуватись зі свідками провадження, — зазначив прокурор Владислав Якубовецький.

Підозрюваний почувався погано під час обрання йому запобіжного заходу. Фото: МикВісті

Однак захисники просили визначити меншу заставу для посадовця у розмірі 266 тисяч гривень, зазначивши, що він немає надмірних статків. Аналогічне пояснив суду і сам підозрюваний. Він зауважив, що має на утриманні дружину, матір та батька.

— А яка у Вас заробітна плата протягом 2025-го року?, — спитала суддя підозрюваного. — Фактично, заробітна плата у мене складала, з вичиткою 40 тисяч гривень. Те, що зазначено в декларації, це грошові кошти, які я збирав протягом 15 років. У мене є пенсія, є якісь невеликі заощадження. У мене дуже хворіли батьки. У мене захворіла донька. Тому всі грошові кошти я витратив на лікування батьків і доньки, на закупівлю в предметів побуту, таких як генератор. Тому на сьогоднішній день крім заробітної плати і пенсії, інших доходів немає і збережень, що я хотів показувати декларацією за 2025 рік. На мою думку, надумане кримінальне провадження якнайшвидше вирішилось. Тому я не маю наміру кудись виїжджати, скриватися, десь перебувати. Я хочу своїми діями підкреслити те, що я бажаю спілкуватися з органами прокуратури, з органами поліції, з іншими правоохоронними органами, в тому числі із судом. Тому я не маю на сьогоднішній день можливості вплинути на перебіг подій, — пояснив Григорій Патока.

Однак прокурори зауважили, що у декларації за 2024 рік посадовець вказав річну зарплату у розмірі 1,2 мільйонів гривень, що на місяць становило трохи більше 100 тисяч гривень.

Патока у відповідь зауважив, що нараховані і отримані фактично суми були різні. Зокрема за 2025 рік він отримував меншу зарплату, обсяг його преміювання також був скорочений.

Після цього захисник Григорія Патоки Анатолій Петровський зазначив суду, що світлофори, про які вказано у провадженні, насправді були доставлені до КСМЕП.

— Вони привезені. Грошові кошти були сплачені контрагентом. І ці світлофори були привезені і доставлені до підприємства. Вони в наявності є. І ніякого тут складу злочину, умисел тим паче відсутній. Склад злочину, який інкримінують нашому підзахисному, відсутній. Органам досудового розслідування відповідні документи матеріалами дамо. Тому що ми, на даний час, всі докази збираємо з моєю колегою, — сказав захисник.

Після дослідження письмових доказів суддя Катерина Рибіцька видалилась до нарадчої кімнати. Суддя задовольнила клопотання прокуратури, але не в повному обсязі. Розмір застави вона обрала підозрюваному менший, аніж просили прокурори — 1 мільйон 331 тисячу 200 гривень.

Зазначимо також, що не дивлячись на те, що посадовець знаходиться на стаціонарному лікуванні і має бути там ще до 10 днів, слідчі УСР заявили, що до СІЗО Григорія Патоку доставлять вже сьогодні. Його відвезли до лікарні, а після — у слідчий ізолятор.

Після суду слідчі УСР мали відвезти підозрюваного у СІЗО. Фото: МикВісті

Нагадаємо, 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно повідомили про вручення підозри Горигорію Патоці та розповіли деталі обшуку.

Під час пресконференції того ж дня керівництво Департаменту житлово-комунального господарства повідомило, що не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.