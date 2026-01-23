Підозрюваний керівник миколаївського КП не з’явився до суду — прокуратура поїхала за ним у лікарню

Суддя Катерина Рибіцька. Фото: МикВісті

У Інгульському районному суді Миколаєва сьогодні мали розглянути клопотання про відсторонення від посади та обрати запобіжний захід керівнику комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Григорію Патоці. Однак через стан здоровʼя він не прибув до суду.

Посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йому інкримінують частину пʼяту статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час вручення підозри йому стало погано, його госпіталізували до міської лікарні №1.

На сьогоднішньому засіданні в суді його захисник Леонід Петровський надав судді Катерині Рибіцькій довідку з лікарні про те, що Патока знаходиться там на стаціонарному лікуванні. У звʼязку з цим він просив відкласти судове засідання.

Суддя Катерина Рибіцька уточнила, в якому він стані, що це не дозволяє тимчасово перебувати у суді.

— Кардіологія, серце, він під крапельницею кожні дві години. Немає можливості прибути в судове засідання, — відповів захисник Леонід Петровський.

У свою чергу прокурор Віталій Кравченко надав судді довідку з лікарні, де перебуває Патока, у якій йдеться про те, що він дійсно знаходиться у лікарні у стані середньої важкості. Однак пацієн може знаходитись у судовому засіданні у супроводі медиків на випадок погіршення стану підозрюваного.

— Таким чином немає поважної причини неприбуття підозрюваного на розгляд клопотання, оскільки можна доставити його в судове засідання, — відповів прокурор.

Сторона обвинувачення попросила суддю зробити перерву у справі і забезпечити примусовий привід Григорія Патоки.

Однак захист заперечив прокурору, посилаючись на його стан здоровʼя. Процес лікування триватиме до 10 днів.

— Неможлива його участь у цьому засіданні. Тим паче із присутністю лікарів, їх не так уже й багато на все відділення. Це буде небезпечно для його здоровʼя, — відповів адвокат.

Адвокати також відхилили можливість його участі у засіданні за допомогою відеозвʼязку через проблеми з перебоями світла. Крім того, адвокат Юлія Дементьєва зазначила, що у нього немає відповідної техніки, а телефони були вилучені під час слідчих дій.

У підсумку суддя задовольнила прохання сторони обвинувачення і оголосила перерву у судовому засіданні до обіду, щоб слідство забезпечило привід Григорія Патоки разом із лікарями.

Нагадаємо, 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно повідомили про вручення підозри Горигорію Патоці та розповіли деталі обшуку.

Під час пресконференції того ж дня керівництво Департаменту житлово-комунального господарства повідомило, що не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.