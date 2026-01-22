Корупція на закупівлі світлофорів у Миколаєві: у прокуратурі розповіли деталі обшуку у керівника КП

Обшуки 20 січня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

У вівторок, 20 січня прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва провели обшуки у керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Миколаєва Григорія Патоці, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів на закупівлі світлофлорів.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі міста Миколаєва.

За результатами слідчих дій на підприємстві та за місцем проживання посадовця правоохоронці вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що Григорію Патоці вручили підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йому інкримінують частину п’яту статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі доведення вини посадовцю у загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомило джерело «МикВісті», справа стосується закупівлі 68 транспортних і пішохідних світлофорів на суму 1,2 мільйона гривень.

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Так само, як і КП «ГДМБ», керівника якого підозрюють в організації корупційної схеми на закупівлі LED-світильників та матеріалів для ремонту електромереж.

Крім того, підозру у справі отримав працівник підприємства і брат директора ДЖКГ Миколаєва Сергій Бездольний. За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Деталі корупційної схеми, яку викрили на «ГДМБ» можна прочитати у матеріалі «У Новий рік усі мають бути задоволені». На суді у справі Бездольного заслухали діалоги комунальника з львівським бізнесменом»