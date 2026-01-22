 Корупція на закупівлі світлофорів у Миколаєві: новини про обшук у керівника КП

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Корупція на закупівлі світлофорів у Миколаєві: у прокуратурі розповіли деталі обшуку у керівника КП

Обшуки 20 січня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва.Обшуки 20 січня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

У вівторок, 20 січня прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва провели обшуки у керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Миколаєва Григорія Патоці, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів на закупівлі світлофлорів.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі міста Миколаєва.

За результатами слідчих дій на підприємстві та за місцем проживання посадовця правоохоронці вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Реклама

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що Григорію Патоці вручили підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йому інкримінують частину п’яту статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі доведення вини посадовцю у загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомило джерело «МикВісті», справа стосується закупівлі 68 транспортних і пішохідних світлофорів на суму 1,2 мільйона гривень.

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Так само, як і КП «ГДМБ», керівника якого підозрюють в організації корупційної схеми на закупівлі LED-світильників та матеріалів для ремонту електромереж.

Крім того, підозру у справі отримав працівник підприємства і брат директора ДЖКГ Миколаєва Сергій Бездольний. За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Деталі корупційної схеми, яку викрили на «ГДМБ» можна прочитати у матеріалі «У Новий рік усі мають бути задоволені». На суді у справі Бездольного заслухали діалоги комунальника з львівським бізнесменом»

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців
У бюджеті Миколаєва не вистачило коштів на муніципальні надбавки вихователям дитсадків
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду
У бюджеті Миколаєва не вистачило коштів на муніципальні надбавки вихователям дитсадків
Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

1 година тому

Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Головне сьогодні