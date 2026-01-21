Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Керівник комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Миколаєва Григорій Патока. Архівне фото

Керівнику комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного (КСМЕП) підприємства Миколаєва Григорію Патоці вручили підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йому інкримінують частину пʼяту статті 191 Кримінального кодексу України.

Інформацію про це «МикВісті» підтвердили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Обшуки на підприємстві тривали ввечері 20 січня, про що «МикВісті» повідомило джерело у правоохоронних органах. Під час слідчих дій посадовцю стало зле — він викликав швидку допомогу та був госпіталізований до кардіологічного відділення міської лікарні №1.

За даними джерела, справа стосується закупівлі 68 транспортних і пішохідних світлофорів на суму 1,2 мільйона гривень. Тендер оголосили 1 грудня 2025 року. Компанія-переможець ТОВ «Спецелектромонтаж-7» мала поставити обладнання до 25 грудня. Втім, світлофори так і не були доставлені, хоча закупівельник — комунальне підприємство, підписало акти приймання продукції.

Тендер на закупівлю світофорів оголосили 1 грудня. Скриншот з сайту Prozzoro

Обшук проводило Управління стратегічних розслідувань.

Григорій Патока працює у мерії Миколаєва близько 9 років. У 2017 році він працював співробітником управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. У 2019 році він очолив це управління, а у 2021 вже перейшов на роботу до КП КСМЕП спочатку на посаду головного інженера, а у 2022 став директором й очолив комунальне підприємство.

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Так само, як і КП «ГДМБ», керівника якого підозрюють в організації корупційної схеми на закупівлі LED-світильників та матеріалів для ремонту електромереж.

Крім того, підозру у справі отримав працівник підприємства і брат директора ДЖКГ Миколаєва Сергій Бездольний. За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Деталі корупційної схеми, яку викрили на «ГДМБ» можна прочитати у матеріалі «У Новий рік усі мають бути задоволені». На суді у справі Бездольного заслухали діалоги комунальника з львівським бізнесменом