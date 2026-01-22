«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Дмитро Бездольний та Ігор Набатов на брифінгу 22 січня. Фото: МикВісті

Керівництво Департаменту житлово-комунального господарства не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.

Так у коментарі кореспондентці «МикВісті» сказав директор ДЖКГ Дмитро Бездольний під час пресконференції 22 січня.

Зазначимо, вчора правоохоронці вручили підозру Григорію Патоці у у розтраті бюджетних коштів на закупівлі світлофорів на суму 1,2 мільйони гривень. «МикВісті» повідомляли, що під час вручення підозри посадовцю стало зле і його госпіталізували.

— Коментувати тут щось важко. Є певні дії зі сторони правоохоронних органів, чекаємо на результат. Те, що були останні новини у вас на сайті вручення підозри керівнику КСМЕПу, наскільки відомо мені щодо претензії непоставки світлофорів, у підприємства є з постачальником доручення на зберігання. Які можуть бути питання, чекаємо, яка інформація буде від правоохоронців, — сказав Дмитро Бездольний.

Вручення підозри Григорію Патоці 20 січня. Фото: Окружна прокуратура міста Миколаєва

Крім того, посадовці прокоментували і інше підконтрольне ДЖКГ підприємство, керівництво якого підозрюється у організації корупційної схеми. Мова йде про КП «ГДМБ», де підозру отримав зокрема і брат керівника департаменту Сергій Бездольний.

За словами першого заступника ДЖКГ Ігоря Набатова, на КП було проведено два службових розслідування.

— Там було два службових розслідування. В одному ми прийняли участь у якості учасника в рамках роботи комісії. Друге службове розслідування було без учасника від ДЖКГ. Там є відповідна інформація, є незначні зауваження щодо проведення закупівель, які не вплинули на питання щодо законності оплати відповідних товарів. Насправді там навіть думка членів комісії була неоднозначна з цього приводу, тому що питання закупівель є доволі складними. Якщо коротко, то одна частина членів комісії вважала, що для того, щоб закупити товар, необхідно розробити проект на капітальний ремонт. Інша частина — ні. Навіщо проект? Дуже просто. Які технічні характеристики до того товару, який закуповується, визначаються у тендерній документації замовника?, — сказав він.

На питання щодо відсторонення керівників, яким висувають підозри, у ДЖКГ зазначили, що це питання має вирішити суд.

— Підприємство повинно залишитися без керівника, якого зараз дуже важко знайти. Що стосується юридичних питань, то треба розуміти, що питання щодо відсторонення в першу чергу приймається саме судом. Якщо слідчий суддя буде бачити підстави, що є необхідність відсторонення в зв'язку з тим, що там керівник потенційно може вплинути на результат досудового слідства, ще на якісь подальші дії, то він приймає рішення щодо відсторонення. Якщо буде рішення суду, то такі вже дії будуть виконані, — сказав Дмитро Бездольний.

Нагадаємо, 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно повідомили про вручення підозри Горигорію Патоці та розповіли деталі обшуку.