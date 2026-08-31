Директору фірми повідомили про підозру у привласненні ₴1,3 млн на світлофорах для Миколаєва

У Миколаєві директору підприємства повідомили про підозру через закупівлю світлофорів. Ілюстративне фото МикВісті

Директору приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні понад 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів під час постачання світлофорів для Миколаєва.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний підписав документи про повне виконання договорів із міським комунальним підприємством, хоча обладнання було поставлено не в повному обсязі.

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На підставі цих актів підприємство отримало гроші за непоставлені світлофори, чим завдало збитків міському бюджету.

Дії керівника кваліфікували за статтями про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 499,2 тисячі гривень застави та відсторонив від посади.

Раніше, у липні, до суду вже направили обвинувальний акт щодо директора та провідного юриста комунального підприємства за розтрату цієї ж суми під час закупівлі світлофорів.

Нагадаємо, що за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.

Зокрема, на пішохідних переходах по проспекту Центральному і вулиці Лягіна були встановлені нові дорожні знаки, однак всього за добу один з них був зламаний, а інший замалювали фломастером.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва планують провести капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху вздовж проспекту Богоявленського, включаючи відновлення тротуарів, встановлення нових світлофорів та реконструкцію велодоріжок.

Також, Миколаєві впроваджуватимуть нову розмітку під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

Схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.