 68 світлофорів для КСМЕП були на зберіганні через погоду і доставлені у січні

  • вівторок

    3 лютого, 2026

  • -6.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -6.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Адвокати директора КСМЕП показали придбані світлофори й відкидають звинувачення щодо розкрадання коштів

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва, керівника якого підозрюють у привласненні 1,2 мільйонів гривень, отримало всі оплачені світлофори. Вони зберігались на складі постачальника.

У коментарі «МикВісті» позицію озвучило адвокатське обʼєднання «Закон», яке представляє інтереси керівника підприємства Григорія Патоки.

Адвокати запевняють, що слідство не врахувало і не перевірило факт придбання товару, який до моменту фактичної передачі обладнання знаходився на зберіганні на складі постачальника у зв’язку зі складними погодними умовами та специфікою вантажу. У січні 68 транспортних і пішохідних світлофорів були передані КСМЕП.

— Ці твердження не відповідають дійсності. Всі світлофори, які були придбані та оплачені відповідно до проведеної тендерної закупівлі, знаходяться на території КП, — заявили адвокати.

КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»
КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»
КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»

Як зазначають адвокати, така процедура була оформлена відповідними договорами відповідно до вимог чинного законодавства та повноважень комунального підприємства.

— В подальшому, враховуючи особливий резонанс, на вимогу КП світлофори були негайно передані з зберігання, хоча згідно технологічного плану їх встановлення було заплановано підприємством навесні 2026 року, — вказала сторона захисту.

Адвокати також заявили, що підготували пакет підтверджуючих документів, які свідчать про відсутність порушень у діях директора КП Григорія Патоки. Матеріали планують передати органу досудового розслідування.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Про вручення підозри Григорію Патоці «МикВісті» писали ще 21 січня. 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно підтвердили вручення підозри та розповіли деталі обшуку.

Під час пресконференції того ж дня керівництво Департаменту житлово-комунального господарства повідомило, що не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.

Зазначимо, що 23 січня Інгульський районний суд відправив миколаївського посадовця під арешт з можливістю внесення застави. Також його відсторонено від посади до 20 березня.

На судове засідання, що було призначено ще на 10:00, підозрюваний не зʼявився, бо лежав на стаціонарному лікуванні. Тоді ж прокуратура звернулась до суду з проханням привести підозрюваного на засідання.

27 січня Григорія Патоку випустили зі слідчого ізолятора під заставу в 1,3 мільйони гривень.

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави
Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївські депутати просять владу не підвищувати податки для підприємців

Анна Гакман
новини
У Миколаєві перейменували вулиці Комарова та Ульянова

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві штрафуватимуть управляючі компанії, які не обробляють тротуари через ожеледицю

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві замінили майже 40% тепломереж ТЕЦ

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

У Миколаєві штрафуватимуть управляючі компанії, які не обробляють тротуари через ожеледицю

У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

24 хвилини тому

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

Головне сьогодні