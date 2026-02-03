Адвокати директора КСМЕП показали придбані світлофори й відкидають звинувачення щодо розкрадання коштів

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва, керівника якого підозрюють у привласненні 1,2 мільйонів гривень, отримало всі оплачені світлофори. Вони зберігались на складі постачальника.

У коментарі «МикВісті» позицію озвучило адвокатське обʼєднання «Закон», яке представляє інтереси керівника підприємства Григорія Патоки.

Адвокати запевняють, що слідство не врахувало і не перевірило факт придбання товару, який до моменту фактичної передачі обладнання знаходився на зберіганні на складі постачальника у зв’язку зі складними погодними умовами та специфікою вантажу. У січні 68 транспортних і пішохідних світлофорів були передані КСМЕП.

— Ці твердження не відповідають дійсності. Всі світлофори, які були придбані та оплачені відповідно до проведеної тендерної закупівлі, знаходяться на території КП, — заявили адвокати.

КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон» КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон» КСМЕП отримав світлофори у січні 2026 року. До цього вони перебували на складі постачальника. Фото: МикВісті надали у адвокатському обʼєднанні «Закон»

Як зазначають адвокати, така процедура була оформлена відповідними договорами відповідно до вимог чинного законодавства та повноважень комунального підприємства.

— В подальшому, враховуючи особливий резонанс, на вимогу КП світлофори були негайно передані з зберігання, хоча згідно технологічного плану їх встановлення було заплановано підприємством навесні 2026 року, — вказала сторона захисту.

Адвокати також заявили, що підготували пакет підтверджуючих документів, які свідчать про відсутність порушень у діях директора КП Григорія Патоки. Матеріали планують передати органу досудового розслідування.

Про вручення підозри Григорію Патоці «МикВісті» писали ще 21 січня. 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно підтвердили вручення підозри та розповіли деталі обшуку.

Під час пресконференції того ж дня керівництво Департаменту житлово-комунального господарства повідомило, що не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.

Зазначимо, що 23 січня Інгульський районний суд відправив миколаївського посадовця під арешт з можливістю внесення застави. Також його відсторонено від посади до 20 березня.

На судове засідання, що було призначено ще на 10:00, підозрюваний не зʼявився, бо лежав на стаціонарному лікуванні. Тоді ж прокуратура звернулась до суду з проханням привести підозрюваного на засідання.

27 січня Григорія Патоку випустили зі слідчого ізолятора під заставу в 1,3 мільйони гривень.