За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

Григорій Патока на судовому засіданні 23 січня.

Керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Миколаєва Григорія Патоку випустили зі слідчого ізолятора під заставу.

Інформацію про це кореспондентці «МикВісті» підтвердили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Заставу у розмірі 1 мільйона 331 тисячі 200 гривень за Григорія Патоку внесла група людей, однак хто саме — наразі невідомо.

Зазначимо, що 23 січня Інгульський районний суд відправив миколаївського посадовця під арешт з можливістю внесення застави. Також його відсторонено від посади до 20 березня.

На судове засідання, що було призначено ще на 10:00, підозрюваний не зʼявився, бо лежав на стаціонарному лікуванні. Тоді ж прокуратура звернулась до суду з проханням привести підозрюваного на засідання.

Про вручення підозри Григорію Патоці «МикВісті» писали ще 21 січня. 22 січня у прокуратурі Миколаївської області офіційно підтвердили вручення підозри та розповіли деталі обшуку.

Під час пресконференції того ж дня керівництво Департаменту житлово-комунального господарства повідомило, що не планує відстороняти підконтрольного їм керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку без рішення суду.