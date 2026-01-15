Суд Миколаєва відправив під арешт директорку «Просекко 8». Як пройшло засідання і чому прокуратуру звинуватили у тиску на бізнес?

Ірина Стоєва та її захисниця Катерина Дьоміна. Фото: МикВісті

Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт директорку ТОВ «Просекко 8» Ірину Стоєву з можливістю внесення понад 240 тисяч гривень застави.

Таке рішення ухвалила суддя Галина Подзігун сьогодні, 15 січня, пишуть «МикВісті».

На початку засідання прокурор окружної прокуратури Діна Менчинська зазначила, що Ірину Стоєву підозрюють у вчинені кримінального правопорушення ч. 1 статті 325 (Порушення правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам), а також підозрюється у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном. За цими статтями жінці загрожує позбавлення волі до 12 років.

Прокурори Ігор Іванченко та Діна Менчинська. Фото: МикВісті

Сторона обвинувачення наполягала на найсуворішому запобіжному заході, вказуючи на ризики переховування від слідства, знищення документів та можливого впливу на свідків. Зокрема на засіданні прийшов і прокурор, який підписував текст підозри, заступник голови окружної прокуратури Ігор Іванченко.

— Хочу підсумувати те, що кожен з цих ризиків становить по своїй суті мету забезпечення даного кримінального провадження, що будь-які дії, бездіяльність або якісь процеси, які можуть відбуватися поза межами зали суду і поза межами проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, не зашкодили доведенню істини до кінця, враховуючи складність самої статті 191 стаття Кримінального кодексу України, є специфічною по своїй суті за моментами розслідування. Інша стаття, яка інкримінується — це 325 Кримінального кодексу України, передбачає також ряд необхідних проведення ряд необхідних експертних досліджень, тобто осіб, які потребують спеціальних знань, а також встановлення кола осіб і, враховуючи те, що весь цей комплекс становить саму суть доведення до логічного завершення процесу кримінального переслідування особи, як це передбачає кримінально-процесуальне законодавство та практика Європейського Суду з прав людини, ризики, які мають місце в даному кримінальному провадженні щодо процесуальної поведінки підозрюваної, становлять самосуд необхідності застосування саме виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — сказав Ігор Іванченко.

Адвокат звинуватила прокуратуру у тиску на бізнес через рішення про обшуки на підприємстві. Фото: МикВісті

Позицію прокуратури, зокрема і вчорашнє рішення суду про арешт Петра Вашеняка, адвокат Ірини Стоєвої назвала це «перемогою» правоохоронних органів. Вона зауважила, що на період подачі клопотання, а саме на 29 грудня, виникло процесуальне порушення.

— Це не є технічне помилкою. Повноваження прокурора визначаються саме постановою, яка була додана до сьогоднішнього клопотання, яке ми розглядаємо, саме від 08.12. І ця постанова, яка була долучена стороні захисту, надана в якості додатків та беззаперечних доказів, у тому числі ризиків. Повноваження прокурора на момент вручення не було. Особа, яка вручала клопотання не є суб'єктом владних повноважень та не мала підстав, — сказала Катерина Дьоміна.

У своїй промові захисниця також згадала указ президента, введений в дію рішенням РНБО від 21 липня 2025 року, який передбачає запровадження мораторію на представні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, а також заходи для стимулювання економічного зростання в Україні.

Реклама

— Рішення забороняє безпідставний тиск, а я на сьогоднішній момент вважаю, що прокуратура здійснює тиск, і не буде нести відповідальність за подальші події, які будуть відбуватися, у тому числі, відносно дитячого харчування в місті Миколаєві. Я дуже сумніваюсь, що хтось з товариств чи ФОП після такого суспільно небезпечного діяння та тиску саме з боку прокуратури, саме на бізнес, я маю сумніви, хто буде займатись забезпеченням надання послуг з годування дітей. Прокурору все одно, він відповідальності за це не несе. Йому на сьогоднішній момент треба відзвітувати, щоб Стоєва поїхала сьогодні у СІЗО, і він молодець, прокуратура на своїй сторінці пише про блискучу перемогу, — сказала адвокат.

Однак прокурор перебив Дьоміну, зазначивши, що вона проявляє неповагу зі свого боку. Суддя Галина Подзігун попросила обидві сторони дотримуватись розгляду справи по суті і лишити особисті розмови поза процесом.

Далі сторона захисту наголосила на декількох моментах. Зокрема, Катерина Дьоміна пояснила, що у підозрі міститься інформація про виділення коштів для закупівлі. Мова йде про понад 200 тисяч гривень, які були витрачені на перші чотири дні організації харчування у 10 школах.

Перед початком судового засідання журналістка «МикВісті» уточнила, чи планує рина Стоєва відшкодувати їх. На що вона відповіла, що звернеться із позовом до суду.

— Ніяких коштів ніхто не виділяв. Товариство власними силами, за власний кошт здійснювало забезпечення вказаних послуг, в тому числі закупівлю і обладнання і інших матеріальних цінностей, логістики тощо, — сказала Катерина Дьоміна.

Сторона захисту заперечила клопотання у частині арешту і просила суд обрати більш мʼякий запобіжний захід — нічний домашній арешт за адресою її фактичного проживання.

На це прокурор Ігор Іванченко зазначив, що нічний домашній арешт в умовах воєнного стану і дії комендантської години фактично нівелює обрання запобіжного заходу для Стоєвої.

— Інші запобіжні заходи: особисте зобовʼязання, взяття на поруки не можуть і не мають на меті забезпечити процесу дану поведінку, обґрунтовану ризиками. Я не буду їх перераховувати, бо це займе значний обсяг часу. Я лише вказую на те винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і підкреслюю, з можливістю внесення застави забезпечить відповідну процесуальну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування, — сказав прокурор.

Таокж прокуров відкинув аргументи про тиск на бізнес:



— Щодо тиску на бізнес. Це дуже тонке питання. Дійсно, президентом було підписано відповідний указ про про мораторій проведення будь-яких перевірок. Ну, по-перше, це не перевірка, це кримінальне провадження, це досудове розслідування. По-друге, у разі проведення досудового розслідування, можуть залучатися будь-які контролюючі органи, які мають спеціальні знання в тій чи іншій галузі, якщо слідчий проводить ту чи іншу слідчу дію, в нашому випадку обшук, могли обґрунтувати документ або зразки їжі, бо якщо б слідчий безпосередньо самостійно це робив, це було порушення процедури вилучення зразків для проведення лабораторного дослідження. Тому я прошу звернути на ці тонкощі увагу. Про який тиск може йти мова, якщо це здійснюється в рамках кримінального провадження, яке було зареєстровано зареєстрована, наголошую, 8 грудня 2025 року. Не після виявлених, в тому числі простими людьми та зафіксовані на телефон порушень, а ще до того. Тому прошу це також взяти до уваги, що будь-який тиск на бізнес в даному випадку, відсутній, беручи до уваги те, що ну не можна маніпулювати простими поняттями, що прокуратура хоче щось зробити, прокуратура хоче на когось тиснути. Це безпідставні заяви, — відповів Іванченко.

Привіт! Я — Аліса Мелікадамян, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Після цього суд перейшов до вивчення письмових доказів. Серед доданих матеріалів захист долучив підтвердження того, що чоловік Ірини Стоєвої працює далекобійником, нагадавши, що у подружжя є двоє неповнолітніх дітей. Катерина Дьоміна звернула увагу суду, що якщо жінку відправлять у слідчий ізолятор, невідомо, з ким лишаться діти.

— Питання до прокурора. А де буде, де будуть діти? Неповнолітні діти.Що вони будуть робити? Родичів нема, грошей нема. Ви забезпечите безпеку дітей, їх знаходження, годування, школу, дитсадок та інше? Хто забезпечить? А ви це навіть не встановили?, — питає адвокат підозрюваної.

Після виступів сторін суддя пішла до нарадчої і за годину ухвалила рішення задовольнити клопотання прокуратури у повному обсязі. Жінку арештовано до 20 лютого з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч 240 гривень.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Зранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті Обшуки почались зранку 12 грудня. Фото: МикВісті

Згодом, 23 грудня, фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

29 грудня суд мав обрати директорці ТОВ «Проссекко 8» Ірині Стоєві та керівнику КОПу Петру Вашеняку запобіжний захід. Прокуратура наголошувала на необхідності взяти обох під арешт. Проте 30 грудня Центральний районний суд Миколаєва відклав засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам справи про шкільний кейтеринг.

З 12 по 13 січня Центральний районний суд Миколаєва розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петру Вашеняку. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору.

До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд перейшов 12 січня після відсторонення посадовця. На початку засідання захист долучив до справи матеріали, які, на його думку, підтверджують невинуватість його клієнта, низку характеристик та подяк на адресу Петра Вашеняка.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.