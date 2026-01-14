Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Петро Вашеняк та його адвокат на засіданні 14 січня. Фото: МикВісті

Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт керівника комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петра Вашеняка до 20 лютого 2026 року з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень.

Деталі судових засідань розповідає кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, з 12 по 13 січня Центральний районний суд Миколаєва розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Вашеняку. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору. Проте сьогодні, 14 січня, перед засіданням суду адвокат Вадим Балабан повідомив журналістам, що в документах було більше 40 помилок.

Під час засідання розглядали письмові докази, зокрема листи управління освіти з переліком закладів, де надавались послуги кейтерингу ТОВ «Проссеккo 8». Сторона обвинувачення акцентувала на перевірці автомобілів для доставки їжі, медичних довідок працівників та дотриманні санітарних норм.

— По-перше, додатково перевіряються автомобілі, які орендувала «Проссеккo 8» для транспортування їжі та надання термінових послуг у школах. Ми оцінюємо не лише документацію про дезінфекцію, яка могла проводитися чи ні, а й загальний технічний стан та можливі порушення санітарних норм. Також вивчаються медичні довідки працівників, надані захистом, які часто не відповідають законодавчим вимогам: неможливо ідентифікувати всіх працівників, відсутні фотокартки, печатки та інші документи. Усе це об’єднується в єдину картину для досудового розслідування, — заявив заступник керівника окружної прокуратури міста Миколаєва Ігор Іванченко.

Також прокурор зазначив, що намір розірвати договір про кейтерингові послуги був оформлений уже після обшуків і розголосу.

— Я не вважаю за доцільне розголошувати деталі, що не стосуються обрання запобіжного заходу, оскільки сторона захисту може намагатися приховати підозрюваного. Ми обговоримо всі моменти безпосередньо під час заслуховування сторін. Враховуючи суспільний резонанс, будь-які документи, що мають значення для провадження, повинні бути належно обґрунтовані. Зокрема, намір розірвати договір про кейтерингові послуги був оформлений уже після обшуків і розголосу, тому всі заходи були вжиті вчасно, — додав Ігор Іванченко.

Під час засідання Галина Подзігун повідомила, що комунальні заклади освіти отримали кейтерингові послуги 12 грудня 2025 року від ТОВ «Проссекко 8» у низці шкіл, серед яких Миколаївська гімназія №4, №13, №15, ліцей №22, гімназія №31 та інші.

Також за результатами перевірки з’ясували, що частина продуктів не відповідала санітарним нормам, зокрема три порції дитячого харчування за мікробіологічними показниками.

Як відомо, у матеріалах також вказувалось, що за кейтеринг для 10 шкіл за перші чотири дні з 8 по 11 грудня було витрачено 216 172 гривні. Діна Менчинська знайшла матеріали по розрахункам шкіл, які суддя долучила до справи.

— По-перше, ціна на сировину та продукти для приготування власної продукції становить 50%. По-друге, до цієї сукупності товарів додається надбавка на готову продукцію харчової, промислової та сільськогосподарської галузей, яка використовується для подальшого споживання, і вона становить 15% від ціни придбання. Тобто 50% плюс 15% дають загалом 65% від загальної вартості надання послуг. Якщо дивитися на математику, загальна сума, яку «Проссекко 8» витратила на закупівлю і доставку товарів, становить 216 тисяч 172 гривень. Виходячи з калькуляції, 75% від цієї суми складають приблизно 45 тисяч гривень, а не 216 тисяч 172 гривень, — сказав адвокат Вадим Балабан.

Він додав, що Петро Вашеняк ймовірно міг заволодіти близько 10 тисячами гривень, а не 216 тисячами 172 гривень.

— Відповідно, сума завданих збитків, яку могли б приписати підозрюваному, є значно меншою за 216 тисяч гривень, а не такою, що зазначена у підозрі, — додав Вадим Балабан.

Отже, суддя Центрального районного суду Галина Подзігун відправила під арешт директора КОПу Петра Вашеняка з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Запобіжний захід діятиме до 20 лютого 2026 року.

У разі звільнення під заставу суддя встановила для Петра Вашенюка наступні обов’язки до 20 лютого 2026 року:

Прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду.

Не відлучатися з Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, місця роботи або контактних даних.

Утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до неї.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Зранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

Згодом, 23 грудня, фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

29 грудня суд мав обрати директорці ТОВ «Проссекко 8» Ірині Стоєві та керівнику КОПу Петру Вашеняку запобіжний захід. Прокуратура наголошувала на необхідності взяти обох під арешт. Проте 30 грудня Центральний районний суд Миколаєва відклав засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам справи про шкільний кейтеринг.

З 12 по 13 січня Центральний районний суд Миколаєва розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петру Вашеняку. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору.

До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд перейшов 12 січня після відсторонення посадовця. На початку засідання захист долучив до справи матеріали, які, на його думку, підтверджують невинуватість його клієнта, низку характеристик та подяк на адресу Петра Вашеняка.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.