Підозрюваному у справі кейтерингу другий день не можуть обрати запобіжний захід: прокуратура знов прийшла в суд з купою помилок

З 12 по 13 січня Центральний районний суд Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Петру Вашеняку. У матеріалах слідства на суді виявили більше 20 помилок, через які доводилось по кілька разів зупинятись для їх розбору.

До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд перейшов вчора після відсторонення посадовця. На початку засідання захист долучив до справи матеріали, які, на його думку, підтверджують невинуватість його клієнта, низку характеристик та подяк на адресу Петра Вашеняка.

— Обвинувачення стверджує, що мій підзахисний порушив два найголовніші принципи — статтю 5 та 16 Закону України про публічні закупівлі. Там є чотири критерії для виконання кожного. Але якщо у нас воєнний час, дані критерії нівелюються. Було чотири, а зараз достатньо одного. Сторона обвинувачення про дану постанову не чула і не знає. Є закон, є постанова, яка зжимає. Тому буде питання щодо складу злочину. Зараз будемо зʼясовувати, — сказав Вадим Балабан.

Суддя Галина Подзігун долучила матеріали і звернулась до прокурора окружної прокуратури Діни Менчинської і попросила стисло зачитати текст підозри, однак адвокат попросив читати весь текст повністю, акцентуючи на тому, що там є разючі неточності.

Петру Вашеняку інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах або за попередньою змовою групою осіб. В ході засідання прокуратура просила взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень.

— Необхідність обрання до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою обумовлюється наявністю обставин, які свідчать про те, що є ризики передбачені підпунктами 1-3 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України та виправдовують тримання під вартою, — зачитувала Діна Менчинська.

Документ містив помилки та неточності, зокрема, у ньому до Вашеняка застосовують особові займенники у жіночому роді. На думку сторони захисту, при складанні документу слідчі могли скопіювати суть підозри іншої фігурантки справи Ірини Стоєвої. Пояснити цей факт прокурор не змогла, однак визнала, що по тексту можуть бути описки, адже у цей день 23 грудня тривали слідчі дії.

— Є описки він-вона, його-її. Неправильно можливо десь, але описки не впливають на суть підозри і на провадження, — відповіла прокурор захиснику.

Крім того, помилка була допущена і у розмірі застави. Прокуратура просила про внесення 80 розмірів прожиткових мінімумів, що дорівнює не більше 300 тисяч гривень.

— Враховуючи, що вчинене Вашеняком кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безкарності, вважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі та проведення бойових дій, слід призначити заставу у розмірі, що не перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме не менше 3 мільйонів гривень, — зачитувала прокурор підозру. — Звідки 3 мільйони гривень?, — питає Балабан. — Захист вважає, що 80 розмірів прожиткового мінімуму у вас по тексту дорівнює 3 мільйонам. Це так?, — уточнила суддя. — Ні, ваша честь. Це, як я розумію, мало бути «не перевищує 3 мільйони». Тобто до 3 мали на увазі. Там далі сума і не буде 3 мільйони, — відповіла Менчинська. — А для чого ви так пишете — а саме менше 3 мільйонів?, — питає Галина Подзігун. — Це 23.12 складалось, це технічні, орфографічні помилки. У нас вручались 2 підозри, було 3 клопотання, обшуки по місту тривали, арешти, — пояснила Діна Менчинська. — З 8 по 23 грудні сторона обвинувачення не перевірила на помилки? Не прокурор підписувала клопотання, а зараз вона червоніє перед нами. В даному клопотанні відсутні матеріали щодо мого підзахисного. З першої по останню сторінку все стосується тільки Стоєвої. Субпідрядником є «Проссекко 8», він (йдеться про Петра Вашеняка, — прим.) є замовником. А ви у клопотанні зазначаєте, що Вашеняк, згідно договору мав виконувати усі дії. А це все стосується субпідрядника, — сказав Вадим Балабан.

Окрім того, у клопотанні міститься номер договору за неточним державним класифікатором у системі Prozorro, який веде на закупівлю кейтерингових послуг, яку проводила школа у місті Чернівці.

Тендер, який фігурує у матеріалах кримінального провадження, був хибно доданий до справи. Скриншот з Prozorro

Після завершення вивчення клопотання суддя звернулась до підозрюваного з питанням, чи вважає він себе винним. Петро Вашеняк своєї вини не визнав. Далі суд перейшов до вивчення письмових доказів, але засідання було вирішено призупинити і вивчити матеріали наступного дня.

Аналогічні неточності почали випливати з матеріалів справи і на сьогоднішньому засіданні 13 січня. Зокрема у тексті було вказано, що понад 14 мільйонів гривень за кейтерингові послуги були виплачені, однак договір був розірваний, а коштів компанія не отримала.

Коли суддя попросила прокурора пояснити, що це означає, Діна Менчинська зазначила, що нині триває слідство і це були першовстановлені обставини.

— Вважаю, що буде зміна підозри, буде точніше вказано. На даний час такі обставини. Ми підписували 23 грудня. Про розірвання ми дізнались офіційно зі ЗМІ, — сказала вона.

У матеріалах також вказувалось, що за кейтеринг для 10 шкіл за перші чотири дні з 8 по 11 грудня було витрачено 216 172 гривні. Діна Менчинська знайшла матеріали по розрахункам шкіл, які суддя долучила до справи.

Коли сторона захисту вивчила документи, то виявилось, що сума виявилась іншою — 215 572 гривні. Галина Подзігун також почала перерахувати суму разом з прокурором і у результаті отримала ту ж суму, яку вирахував адвокат.

Завершити сьогодні розгляд матеріалів не вдалось через відключення світла. Суддя оголосила перерву у засіданні до 14 січня. На завтра у суд разом із прокурором має зʼявитись слідчий.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Зранку 12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводили обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунально-виробничому підприємстві з організації харчування.

Обшуки проходили в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

Згодом, 23 грудня, фігурантам скандалу щодо організації кейтерингового харчування школярів у Миколаєві вручили підозри.

Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні правил та норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло спричинити їх поширення, а також у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

29 грудня суд мав обрати директорці ТОВ «Проссекко 8» Ірині Стоєві та керівнику КОПу Петру Вашеняку запобіжний захід. Прокуратура наголошувала на необхідності взяти обох під арешт. Проте 30 грудня Центральний районний суд Миколаєва відклав засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам справи про шкільний кейтеринг.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечити кейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.