На Миколаївщині собака покусав восьмирічного хлопчика, дитина у тяжкому стані

На Миколаївщині собака напав на восьмирічного хлопчика. Ілюстративне фото: Canva

У селі Підлісне Новоодеської громади собака напав на восьмирічного хлопчика. Дитина отримала численні травми та перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Подія сталася 13 вересня. За даними правоохоронців, хлопчик грався біля паркану на території домоволодіння. На сусідньому подвір’ї був прив’язаний собака породи середньоазіатська вівчарка.

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Зазначається, що тварина перестрибнула через сітчастий паркан та напала на дитину. На крики хлопчика прибігли його мати та власниця собаки, які перебували неподалік.

Медики повідомили про подію поліцейським після того, як хлопчика доставили до лікарні. Дитина отримала травми голови та тулуба. Наразі вона залишається під наглядом лікарів.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини нападу та проводять досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську 7-річний хлопчик постраждав після нападу собаки породи середньоазіатська вівчарка. Тварина вибігла з подвір'я приватного будинку та накинулася на дитину, коли вона разом із 14-річним братом йшла вулицею.