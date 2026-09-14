 На Миколаївщині п’яний водій Toyota з’їхав у кювет: постраждала 15-річна пасажирка

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Головна Новини Інциденти 16:38, 14 вересня, 2026

На Миколаївщині п’яний водій Toyota з’їхав у кювет: постраждала 15-річна пасажирка

П’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП МиколаївщиниП’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП Миколаївщини

У Вознесенському районі 35-річний водій автомобіля Toyota Avensis у стані алкогольного сп’яніння з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії тяжкі травми отримала 15-річна пасажирка.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 22:00 13 вересня на автодорозі Р-75 «Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка». За попередніми даними, водій Toyota Avensis рухався у напрямку Доманівки, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

П’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП МиколаївщиниП’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП Миколаївщини
П’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП МиколаївщиниП’яний водій Toyota з’їхав у кювет, постраждала дівчинка. Фото: ГУНП Миколаївщини

У ДТП постраждала 15-річна пасажирка. Її госпіталізували до медичного закладу з тяжкими травмами. Ще один 35-річний пасажир та водій не травмувалися.

Поліцейські встановили, що водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування показало 3,0 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілій тяжке тілесне ушкодження.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.

Нагадаємо, на Баштанщині 12 вересня сталася ДТП: зіткнулися мопед Viper Wind та мікроавтобус Mercedes Vito. Внаслідок аварії загинув 36-річний водій мопеда.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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