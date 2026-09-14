На Миколаївщині п’яний водій Toyota з’їхав у кювет: постраждала 15-річна пасажирка
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Вознесенському районі 35-річний водій автомобіля Toyota Avensis у стані алкогольного сп’яніння з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії тяжкі травми отримала 15-річна пасажирка.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.
Аварія сталася близько 22:00 13 вересня на автодорозі Р-75 «Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка». За попередніми даними, водій Toyota Avensis рухався у напрямку Доманівки, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.
У ДТП постраждала 15-річна пасажирка. Її госпіталізували до медичного закладу з тяжкими травмами. Ще один 35-річний пасажир та водій не травмувалися.
Поліцейські встановили, що водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування показало 3,0 проміле алкоголю.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілій тяжке тілесне ушкодження.
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.
Нагадаємо, на Баштанщині 12 вересня сталася ДТП: зіткнулися мопед Viper Wind та мікроавтобус Mercedes Vito. Внаслідок аварії загинув 36-річний водій мопеда.
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