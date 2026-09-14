 На Миколаївщині 18-річний хлопець під час родинного свята кілька разів вдарив ножем чоловіка

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Головна Новини Інциденти 17:18, 14 вересня, 2026

На Миколаївщині 18-річний хлопець під час родинного свята кілька разів вдарив ножем чоловіка

У Костянтинівській громаді Миколаївської області 18-річний хлопець під час конфлікту на родинному святі кілька разів ударив ножем 35-річного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 12 вересня в одному із сіл Костянтинівської громади. Повідомлення про тяжко травмованого чоловіка до поліції надійшло від його дружини.

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За попередніми даними, між 18-річним юнаком та 35-річним чоловіком виник словесний конфлікт. Під час нього молодик кілька разів вдарив потерпілого ножем у тулуб. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у післяопераційному стані під наглядом лікарів.

На місці події поліцейські вилучили ніж, який направили на експертизу.

Слідчі затримали 18-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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