На Миколаївщині 18-річний хлопець під час родинного свята кілька разів вдарив ножем чоловіка
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Костянтинівській громаді Миколаївської області 18-річний хлопець під час конфлікту на родинному святі кілька разів ударив ножем 35-річного чоловіка.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.
Інцидент стався ввечері 12 вересня в одному із сіл Костянтинівської громади. Повідомлення про тяжко травмованого чоловіка до поліції надійшло від його дружини.
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За попередніми даними, між 18-річним юнаком та 35-річним чоловіком виник словесний конфлікт. Під час нього молодик кілька разів вдарив потерпілого ножем у тулуб. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у післяопераційному стані під наглядом лікарів.
На місці події поліцейські вилучили ніж, який направили на експертизу.
Слідчі затримали 18-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.
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