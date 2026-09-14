 «Був фонтан на дорогу», — миколаївці поскаржилися на виток на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ

  • понеділок

    14 вересня, 2026

  • 16.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 14 вересня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 16.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 15:06, 14 вересня, 2026

«Був фонтан на дорогу», — миколаївці поскаржилися на виток на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ

Жителі поскаржилися на виток води на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ. Фото: Ольга ГорбальЖителі поскаржилися на виток води на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ. Фото: Ольга Горбаль

Під час ремонту теплотраси по вул. Новосельській ріг вул. Лоренца Юстуса (Сидорчука) у Миколаєві жителі помітили виток води. Працівники ТЕЦ встановили туди хомут, проте це не допомогло: він пропускає воду і досі. Але зв'язатися з тепловиками жителям не вдається.

Про це повідомила «МикВісті» жителька Ольга Горбаль.

Як зазначила жителька, ділянку розрили у четвер. Спочатку все було добре, але далі почала текти вода. Працівники ТЕЦ наклали хомут, який ввечері в п'ятницю почав пропускати воду.

Реклама

— Був аж фонтан на дорогу, — розповіла жителька.

Зв'язатися з ТЕЦ після чергового витоку жителі не змогли.

— Всі вихідні і до цього часу вода так і тече. Вода тече в цей котлован, а поряд будинки з підвалами, яким більше ста років», — зазначила Ольга.

«МикВісті» звернулися до Миколаївської ТЕЦ за коментарем щодо ситуації на вул. Новосельській, але відповіді ще не отримали.

Ремонти Миколаївської ТЕЦ

Нагадаємо, Миколаївська ТЕЦ звітувала про початок відновлення асфальту по вул. Павла Скоропадського (Адмірала Макарова), де проводили ремонт.

Раніше через ремонт теплотраси рух на вулиці Скоропадського на ділянці від Маріупольської до Соборної організували у двосторонньому режимі. Проїзд далі, до перетину з Героїв Рятувальників, був заблокований через розриття. Через це частина водіїв почала залишати автомобілі на пішохідній частині Соборної. Патрульні повідомляли «МикВісті», що регулярно фіксували такі порушення та штрафували водіїв.

Зокрема, 1 вересня патрульні винесли постанови на водіїв, які порушили вимоги дорожніх знаків. Штраф за таке порушення становить 340 гривень.

На апаратній нараді мер Олександр Сєнкевич розкритикував ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському, де ремонтують теплотрасу. Міський голова назвав це варварством.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ

«Спочатку відновлюємо, потім розриваємо», — депутат Прудник запропонував узгоджувати плани ремонтів КП у Миколаєві
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси
Сєнкевич розкритикував Миколаївську ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському
Реклама
Читайте також:
новини
У департаменті ЖКГ розповіли, чому у Миколаєві не могли покарати порушників на гучних мотоциклах

Юлія Лук’яненко
новини
У музеї Верещагіна в Миколаєві відремонтують стелю одного із залів: роботи коштуватимуть майже ₴670 тис.

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві перевірять аварійну прибудову на Спаській, яка може пошкодити газову трубу

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві хочуть ліквідувати «білі плями», де ніхто не відповідає за прибирання

Альона Коханчук
новини
Сквер біля університету в Миколаєві пропонують перейменувати на честь морської піхоти — мерія готує голосування

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ

Сєнкевич розкритикував Миколаївську ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси
«Спочатку відновлюємо, потім розриваємо», — депутат Прудник запропонував узгоджувати плани ремонтів КП у Миколаєві

У музеї Верещагіна в Миколаєві відремонтують стелю одного із залів: роботи коштуватимуть майже ₴670 тис.

У Миколаєві перевірять аварійну прибудову на Спаській, яка може пошкодити газову трубу

1 година тому

340 гривень штрафу. Що може зробити влада з кіосками на колесах на парковках Миколаєва?

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні