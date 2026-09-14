«Був фонтан на дорогу», — миколаївці поскаржилися на виток на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ

Жителі поскаржилися на виток води на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ. Фото: Ольга Горбаль

Під час ремонту теплотраси по вул. Новосельській ріг вул. Лоренца Юстуса (Сидорчука) у Миколаєві жителі помітили виток води. Працівники ТЕЦ встановили туди хомут, проте це не допомогло: він пропускає воду і досі. Але зв'язатися з тепловиками жителям не вдається.

Про це повідомила «МикВісті» жителька Ольга Горбаль.

Як зазначила жителька, ділянку розрили у четвер. Спочатку все було добре, але далі почала текти вода. Працівники ТЕЦ наклали хомут, який ввечері в п'ятницю почав пропускати воду.

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— Був аж фонтан на дорогу, — розповіла жителька.

Зв'язатися з ТЕЦ після чергового витоку жителі не змогли.

— Всі вихідні і до цього часу вода так і тече. Вода тече в цей котлован, а поряд будинки з підвалами, яким більше ста років», — зазначила Ольга.

«МикВісті» звернулися до Миколаївської ТЕЦ за коментарем щодо ситуації на вул. Новосельській, але відповіді ще не отримали.

Ремонти Миколаївської ТЕЦ

Нагадаємо, Миколаївська ТЕЦ звітувала про початок відновлення асфальту по вул. Павла Скоропадського (Адмірала Макарова), де проводили ремонт.

Раніше через ремонт теплотраси рух на вулиці Скоропадського на ділянці від Маріупольської до Соборної організували у двосторонньому режимі. Проїзд далі, до перетину з Героїв Рятувальників, був заблокований через розриття. Через це частина водіїв почала залишати автомобілі на пішохідній частині Соборної. Патрульні повідомляли «МикВісті», що регулярно фіксували такі порушення та штрафували водіїв.

Зокрема, 1 вересня патрульні винесли постанови на водіїв, які порушили вимоги дорожніх знаків. Штраф за таке порушення становить 340 гривень.

На апаратній нараді мер Олександр Сєнкевич розкритикував ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському, де ремонтують теплотрасу. Міський голова назвав це варварством.