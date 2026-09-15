Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону — вхід пропонують закласти

У селищі під Миколаєвом підлітки ходять в аварійну будівлю. Фото: Вікторія Денисова

Приміщення старого покинутого спортзалу у селищі Полігон під Миколаєвом перебуває в аварійному стані. Попри небезпеку, там збираються підлітки, які не реагують на попередження.

Про це написала Вікторія Денисова від імені колективу будинку культури у групі «Наше селище Полігон».

Старий покинутий спортзал розташований біля будинку культури у селищі. Як зазначила Вікторія Денисова, будівля в аварійному стані, тому туди небезпечно заходити.

«Це не просто старі стіни — це загроза життю та здоров’ю кожного, хто туди заходить! Покрівля може обвалитися в будь-який момент», — написала Вікторія Денисова.

Вона зауважила, що на вході у будівлю прикріпили стрічки, що туди заходити заборонено через небезпеку.

«Попри попереджувальні стрічки та таблички, там постійно збираються підлітки. Зазвичай це учні старших класів. Наші працівники неодноразово намагалися вигнати їх звідти, але у відповідь чують лише хамство та нецензурну лайку. Діти не усвідомлюють небезпеки, а зауваження дорослих ігнорують», — йдеться у зверненні будинку культури.

Тому представники будинку культури звернулися до батьків учнів, щоб їмпояснили небезпеку приміщення.

У коментарях жителька селища Марія Головченко припустила, що розмови не вплинуть. Натомість запропонувала вирішити проблему, закривши вхід до спортзалу.

«Це вже тягнеться роками. Там і зборище наркоманів, і алкоголіків, і діти з майданчику бігають у туалет. І про це всі знають. Я думаю, що батьки вдома їм говорять, де можна бути, а де ні. Але це діти. Вони перебувають в соціумі, дивляться один на одного. І це було завжди так, хотілось робити як всі. Потрібні, дійсно, практичні дії. По-перше, як пропонує староста, закласти дверний пройом», — запропонувала Марія Головченко.

На її думку, можна запросити і дільничного для профілактичної бесіди з підлітками.

У селищі під Миколаєвом підлітки ходять в аварійну будівлю. Фото: Вікторія Денисова

Староста Полігону Ірина Наумович підтвердила «МикВісті», що дійсно, будівлю раніше визнали аварійною. За її словами, проблема виникла з вересня, оскільки територію розчистили від чагарників, та поруч стали навчатися учні.

— Ми там чагарники поприбирали, все розчистили. І почали туди ходити. Така проблема почалася з вересня буквально, — зазначила староста селища.

Староста Полігону додала, що будівлю і хотіли б відремонтувати, але грошей зараз на це немає: є більш нагальні потреби, зокрема, ремонт амбулаторії.

— Ремонт будівлі — дуже затратна і складна історія. Там великі плити перекриття, які треба технікою знімати. Під'їзду до неї немає. І ще на ній є з радянських часів мозаїка. Її фотографували, вносили в каталог мозаїк України. І так само треба якось переносити чи знімати. Я, звісно, дуже хотіла б його відновити, був дуже гарний і великий спортзал. У нас зараз першочергова амбулаторія, яка тоже скоро розвалиться. І будинок культури так само, вже тріщина велика, — зазначила Ірина Наумович.

Поки відремонтувати будівлю не можуть, збираються закласти вхід до спортзалу.

Нагадаємо, в амбулаторії у селищі Полігон, що під Миколаєвом, бракує медиків. Єдиний сімейний лікар перевівся на пів ставки, тому з ним можуть укласти декларацію менше половини жителів, а іншим потрібно шукати в інших населених пунктах.