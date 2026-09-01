«Там ганяють діти», — земельна комісія хоче дізнатися у керівництва «АТБ» про плани на зруйнований супермаркет у Миколаєві

Супермаркет у Соляних був зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Земельна комісія міськради хоче запросити на наступне засідання керівництво філії «АТБ». Депутатів турбує стан будівлі зруйнованого під час обстрілів супермаркету у мікрорайоні Соляні: місце залишається небезпечним, але там бігають діти. Тому члени комісії хочуть дізнатися про плани на його майбутнє.

Про це йшлося на засіданні земельної комісії Миколаївської міської ради 26 серпня, повідомляють «МикВісті».

На комісію підготовували проєкт рішення щодо виділення землі в оренду для «АТБ» в оновленій редакції. Однак голова комісії Олена Нестеренко («Слуга народу») сказала, що це питання у неї на вивченні. Вона зауважила, що проблема не у виділенні землі, а стані будівлі.

— Я його взяла ще раз на вивчення, тому що там є проблеми саме з тим, що стоїть будівля занедбана. По-перше, не зовсім безпечне місце стає біля житлової забудови. І крім того, я сама бачила, як там ганяють діти: не підлітки, а 8-9-10 років. Бігають і граються у цій будівлі, яка є аварійною, — зауважила Олена Нестеренко.

Депутатка Ганна Ременнікова («Пропозиція») вважала, що на комісію можна запросити власників. З нею погодилася Олена Нестеренко.

— Тут питання не в тому, щоб земельну ділянку надати: вона і так у них була в оренді. Питання у безпеці дітей і в безпеці громадян, які там мешкають біля цієї будівлі, — сказала Олена Нестеренко.

Вона зауважила, що після обстрілів невідомий стан будівлі. І там страшно ходити, особливо під час відключень електрики.

Депутатів турбує стан будівлі. Фото: архів МикВісті

Зрештою депутати погодилися запросити на комісію керівництвом миколаївської філії «АТБ», щоб воно розповіло про плани подальшої долі земельної ділянки і можливість забезпечення проходу біля будівлі.

Нагадаємо, у серпні 2022 року близько 5 ранку російські війська обстріляли спальний мікрорайон Миколаєва. Ракети влучили у супермаркет, розташований біля багатоповерхових житлових будинків.

Внаслідок атаки супермаркет був знищений повністю. Також були сильно зруйновані сусідні будинки.

У серпні 2026 року на земельній комісії розглянули проєкт рішення з приводу зруйнованого супермаркету. Компанія «АТБ-Торгстрой» звернулася до Миколаївської міськради, щоб їй передали в оренду на 15 років земельну ділянку під вже існуючим магазином.