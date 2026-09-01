 «Там ганяють діти», — земельна комісія хоче дізнатися у керівництва «АТБ» про плани на зруйнований супермаркет у Миколаєві

  • вівторок

    1 вересня, 2026

  • 14.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 7:29, 01 вересня, 2026

«Там ганяють діти», — земельна комісія хоче дізнатися у керівництва «АТБ» про плани на зруйнований супермаркет у Миколаєві

Супермаркет у Соляних був зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВістіСупермаркет у Соляних був зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Земельна комісія міськради хоче запросити на наступне засідання керівництво філії «АТБ». Депутатів турбує стан будівлі зруйнованого під час обстрілів супермаркету у мікрорайоні Соляні: місце залишається небезпечним, але там бігають діти. Тому члени комісії хочуть дізнатися про плани на його майбутнє.

Про це йшлося на засіданні земельної комісії Миколаївської міської ради 26 серпня, повідомляють «МикВісті».

На комісію підготовували проєкт рішення щодо виділення землі в оренду для «АТБ» в оновленій редакції. Однак голова комісії Олена Нестеренко («Слуга народу») сказала, що це питання у неї на вивченні. Вона зауважила, що проблема не у виділенні землі, а стані будівлі.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я його взяла ще раз на вивчення, тому що там є проблеми саме з тим, що стоїть будівля занедбана. По-перше, не зовсім безпечне місце стає біля житлової забудови. І крім того, я сама бачила, як там ганяють діти: не підлітки, а 8-9-10 років. Бігають і граються у цій будівлі, яка є аварійною, — зауважила Олена Нестеренко.

Депутатка Ганна Ременнікова («Пропозиція») вважала, що на комісію можна запросити власників. З нею погодилася Олена Нестеренко.

— Тут питання не в тому, щоб земельну ділянку надати: вона і так у них була в оренді. Питання у безпеці дітей і в безпеці громадян, які там мешкають біля цієї будівлі, — сказала Олена Нестеренко.

Вона зауважила, що після обстрілів невідомий стан будівлі. І там страшно ходити, особливо під час відключень електрики.

Супермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів МикВістіДепутатів турбує стан будівлі. Фото: архів МикВісті

Зрештою депутати погодилися запросити на комісію керівництвом миколаївської філії «АТБ», щоб воно розповіло про плани подальшої долі земельної ділянки і можливість забезпечення проходу біля будівлі.

Нагадаємо, у серпні 2022 року близько 5 ранку російські війська обстріляли спальний мікрорайон Миколаєва. Ракети влучили у супермаркет, розташований біля багатоповерхових житлових будинків.

Внаслідок атаки супермаркет був знищений повністю. Також були сильно зруйновані сусідні будинки.

У серпні 2026 року на земельній комісії розглянули проєкт рішення з приводу зруйнованого супермаркету. Компанія «АТБ-Торгстрой» звернулася до Миколаївської міськради, щоб їй передали в оренду на 15 років земельну ділянку під вже існуючим магазином.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Війна в Україні

Лінійки 1 вересня на Миколаївщині проведуть лише у приміщеннях, — ОВА
Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки
Пожежі в екосистемах Одещини завдали збитків на понад ₴3 млрд
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївська облрада збирається перерозподілити резервне пальне, яке виділяли лікарням на блекаути

Юлія Лук’яненко
новини
«Невідомо, що всередині», — ДАБК про те, чому багатоповерхівка на 9-й Слобідській досі не введена в експлуатацію

Аліса Мелікадамян
новини
Миколаївці, які викрали у Львові меморіальну таблицю Дудаєву, отримали умовний строк

Світлана Іванченко
новини
У ліцеї №55 Миколаєва оновлять кабінети фізики, хімії та біології за ₴1,6 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві завершили переробку уламків після обстрілів та можуть приймати будсміття із сусідніх громад

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Пожежі в екосистемах Одещини завдали збитків на понад ₴3 млрд
Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівки
Лінійки 1 вересня на Миколаївщині проведуть лише у приміщеннях, — ОВА

Миколаївська облрада збирається перерозподілити резервне пальне, яке виділяли лікарням на блекаути

Лінійки 1 вересня на Миколаївщині проведуть лише у приміщеннях, — ОВА

12 годин тому

Миколаївці, які викрали у Львові меморіальну таблицю Дудаєву, отримали умовний строк

Світлана Іванченко

Головне сьогодні