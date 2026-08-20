 «АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

  • четвер

    20 серпня, 2026

  • 19.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 7:42, 20 серпня, 2026

«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

Супермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів МикВістіСупермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Супермаркет у мікрорайоні Соляні, який постраждав під час обстрілу Миколаєва ще у 2022 році, наразі невідновлений. Компанія «АТБ-Торгстрой» звернулася до Миколаївської міськради, щоб їй передали в оренду на 15 років земельну ділянку під вже існуючим магазином.

Про це йшлося на засіданні земельної комісії Миколаївської міської ради 19 серпня, повідомляють «МикВісті».

Члени комісії розглянули проєкт рішення, де пропонується передати в оренду ТОВ «АТБ-Торгстрой» земельну ділянку по пр. Героїв України площею 7528 квадратних метрів. Голова комісії Олена Нестеренко (депутатка від «Слуги народу») зазначила, що мова йде про супермаркет, який постраждав від обстрілів.

— Це «АТБ», яке постраждало. Ми вже це розглядали. Якщо вони дійсно хочуть відбудовувати це «АТБ», то це треба робити. Тому що там розбомблений об'єкт поруч з житловими будинками і тротуар між ними. Не дуже привабливо, все поросло травою, — прокоментувала Олена Нестеренко.

Депутатка зауважила, що цей проєкт вже розглядали. Але, як з'ясувалося, у документації була інша адреса, хоча мова йде про один супермаркет.

Магазин, зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВістіМагазин, зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Оскільки в проєкті рішення були розбіжності в адресах, тому вирішили зробити уточнення у юридичному департаменті. У цілому депутати не були проти виділення землі в оренду та відновлення супермаркету. Після уточнень проєкт знов розглянуть на комісії, а потім на сесії міськради.

Нагадаємо, у серпні 2022 року близько 5 ранку російські війська обстріляли спальний мікрорайон Миколаєва. Ракети влучили у супермаркет, розташований біля багатоповерхових житлових будинків.

Внаслідок атаки супермаркет був знищений повністю. Також були сильно зруйновані сусідні будинки.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус
РФ атакувала промисловий об’єкт біля Миколаєва: в ОВА заявили про удар крилатою ракетою
РФ завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла область з артилерії
Реклама
Читайте також:
новини
Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Юлія Лук’яненко
новини
Після 10 років намагань землю під стадіоном у парку Перемоги таки передають у власність Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

Юлія Лук’яненко
новини
Через російські удари Миколаївщина не отримала близько 112 тисяч підручників для дев’ятикласників

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

РФ завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла область з артилерії
РФ атакувала промисловий об’єкт біля Миколаєва: в ОВА заявили про удар крилатою ракетою
Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус

На Вознесенщині через атаку дрона постраждала 46-річна жінка

СТАТТЯ

Суд визнав незаконним, як міськрада Миколаєва ділила посади в комісіях 5 років тому

14 годин тому

У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук

Головне сьогодні