«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

Супермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Супермаркет у мікрорайоні Соляні, який постраждав під час обстрілу Миколаєва ще у 2022 році, наразі невідновлений. Компанія «АТБ-Торгстрой» звернулася до Миколаївської міськради, щоб їй передали в оренду на 15 років земельну ділянку під вже існуючим магазином.

Про це йшлося на засіданні земельної комісії Миколаївської міської ради 19 серпня, повідомляють «МикВісті».

Члени комісії розглянули проєкт рішення, де пропонується передати в оренду ТОВ «АТБ-Торгстрой» земельну ділянку по пр. Героїв України площею 7528 квадратних метрів. Голова комісії Олена Нестеренко (депутатка від «Слуги народу») зазначила, що мова йде про супермаркет, який постраждав від обстрілів.

— Це «АТБ», яке постраждало. Ми вже це розглядали. Якщо вони дійсно хочуть відбудовувати це «АТБ», то це треба робити. Тому що там розбомблений об'єкт поруч з житловими будинками і тротуар між ними. Не дуже привабливо, все поросло травою, — прокоментувала Олена Нестеренко.

Депутатка зауважила, що цей проєкт вже розглядали. Але, як з'ясувалося, у документації була інша адреса, хоча мова йде про один супермаркет.

Магазин, зруйнований у 2022 році. Фото: архів МикВісті

Оскільки в проєкті рішення були розбіжності в адресах, тому вирішили зробити уточнення у юридичному департаменті. У цілому депутати не були проти виділення землі в оренду та відновлення супермаркету. Після уточнень проєкт знов розглянуть на комісії, а потім на сесії міськради.

Нагадаємо, у серпні 2022 року близько 5 ранку російські війська обстріляли спальний мікрорайон Миколаєва. Ракети влучили у супермаркет, розташований біля багатоповерхових житлових будинків.

Внаслідок атаки супермаркет був знищений повністю. Також були сильно зруйновані сусідні будинки.