Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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На Миколаївщині за минулу добу, 12 вересня, рятувальники ліквідували 21 пожежу. Три з них сталися через обстріли.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Горіла переважно суха трава, чагарники, пожнивні залишки та очерет. Три пожежі були спровоковані через обстріли БПЛА російськими військами.
«Також ворог поцілив по житловому сектору у Куцурубській громаді. Тут виникла пожежа даху будинку. Вогнеборці ліквідували її. Постраждалих немає», — повідомили рятувальники.
У Первомайску горіла господарча будівля. За попередніми даними, це сталося через коротке замикання. Рятувальники загасили пожежу: від вогню вдалося вберегти приватний будинок та ще дві будівлі господарського призначення.
Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.
Зараз після атаки російських військ у Миколаєві пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз всіх споживачів одночасно не можуть заживити: один район знеструмлений, ще у двох діють графіки відключень.
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