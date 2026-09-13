 Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі

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Головна Новини Інциденти 13:19, 13 вересня, 2026

Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі

Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСЧерез атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу, 12 вересня, рятувальники ліквідували 21 пожежу. Три з них сталися через обстріли.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Горіла переважно суха трава, чагарники, пожнивні залишки та очерет. Три пожежі були спровоковані через обстріли БПЛА російськими військами.

«Також ворог поцілив по житловому сектору у Куцурубській громаді. Тут виникла пожежа даху будинку. Вогнеборці ліквідували її. Постраждалих немає», — повідомили рятувальники.

У Первомайску горіла господарча будівля. За попередніми даними, це сталося через коротке замикання. Рятувальники загасили пожежу: від вогню вдалося вберегти приватний будинок та ще дві будівлі господарського призначення.

Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСЧерез атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНС
Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСЧерез атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково були знеструмлені кілька районів. Постраждалих немає.

Зараз після атаки російських військ у Миколаєві пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз всіх споживачів одночасно не можуть заживити: один район знеструмлений, ще у двох діють графіки відключень.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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