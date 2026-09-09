16 пожеж за добу: на Миколаївщині горіли поля, суха трава та житловий будинок

Пожежа у Миколаївській області 8 вересня. Фото: ДСНС

Минулої доби, 8 вересня, на Миколаївщині рятувальники ліквідували 16 пожеж, не пов’язаних із російськими атаками.

Більшість займань виникла на відкритих територіях, де горіли суха трава, пожнивні залишки, чагарники та сміття, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Білозірка Миколаївського району рятувальники разом із місцевою пожежною охороною «Заводське» гасили пожежу даху житлового будинку. Вогнеборцям вдалося не допустити повного знищення будівлі. Причини займання встановлюють. Постраждалих немає.

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Загалом до ліквідації пожеж залучали 52 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.