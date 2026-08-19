На Миколаївщині рятувальники гасили 65 пожеж, одна з яких забрала життя людини

65 пожеж за добу на Миколаївщині. Скрин з відео

Протягом доби на території Миколаївської області зареєстрували 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Під час гасіння пожежі у приватному будинку в селі Водяно-Лорине Єланецької громади рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

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Через ворожу дронову атаку в селі Лупареве Галицинівської громади загорівся дах двоповерхового дачного будинку на площі 80 квадратних метрів.

Також у Галицинівській та Чорноморській громадах через падіння боєприпасів горіли суха трава та пожнивні залишки.

У Ракетному Урочищі Миколаєва через пориви вітру пожежа очерету та сухостою перекинулася на приватний сектор. Вогонь пошкодив два будинки та п'ять господарчих споруд. Інші осередки займань в області охопили суху траву, чагарники, очерет і лісосмуги.

Нагадаємо, у серпні 2026 року на Миколаївщині зафіксували чергове загострення пожежної ситуації: за добу 15-16 серпня сталося 36 пожеж, під час яких вигоріло понад 18 гектарів території через загоряння сухої трави, чагарників, очерету, сміття та пожнивних залишків.