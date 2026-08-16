36 пожеж за добу: на Миколаївщині вогонь охопив понад 18 гектарів

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНС

В Миколаївській області 15 серпня та в ніч проти 16 серпня сталось 36 пожеж. Понад 18 гектарів території вигоріло через займання сухої трави, чагарників, очерету, сміття та пожнивних залишків.

Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається. що минулої доби рятувальники чотири рази ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок російських атак. Нагадаємо, у Баштанському районі після атаки загорілося фермерське господарство. Ще три пожежі, спричинені російськими ударами, виникли на відкритих територіях.

Більшість інших займань сталися через горіння сухої рослинності, сміття, чагарників, очерету та пожнивних залишків на відкритих територіях і в межах житлового сектору.

Найбільше пожеж зафіксували в Баштанському районі — 10. Ще 7 займання сталися в Миколаївському районі, 5 — у Вознесенському, по 4 — у Первомайському районі та Миколаєві.

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНС

Рятувальники також гасили пожежі у приватному секторі. Зокрема, у Первомайську вогонь охопив господарську споруду на території приватного домоволодіння площею 150 квадратних метрів.

У селі Горохівка Воскресенської громади Миколаївського району загорілася дерев'яна прибудова до гаража. Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

До ліквідації займань залучили понад 128 рятувальників і 32 одиниці техніки. Також до гасіння пожеж залучали місцеві пожежні підрозділи.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині зареєстрували 58 пожеж. Дві з них виникли через атаку безпілотника «Молнія» у Снігурівській громаді, ще на одній пожежі травмувався чоловік.