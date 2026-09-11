На Миколаївщині за добу сталося 12 пожеж: горіли суха трава і сміття
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Упродовж 10 вересня на території Миколаївської області зареєстрували 12 пожеж. Більшість займань виникли на відкритих територіях, де горіли сухостій, чагарники, сміття та пожнивні залишки.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Одна з пожеж сталася у Первомайську біля будинку загорівся мотоцикл. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі.
Ще 11 пожеж виникли на відкритих територіях. Чотири з них сталися у Миколаївському районі, три — у Миколаєві, дві — у Баштанському районі та по одній — у Миколаївському та Первомайському районах.
Загальна площа пожеж склала понад 1,5 гектара.
Підрозділи ДСНС відреагували на всі повідомлення про займання. В окремих випадках до гасіння залучали відділення місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, 10 вересня у Миколаєві внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в будівлі готелю. Під час її гасіння рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей.
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