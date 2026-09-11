На Миколаївщині за добу сталося 12 пожеж: горіли суха трава і сміття

Пожежа сухої трави. Ілюстративне фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж 10 вересня на території Миколаївської області зареєстрували 12 пожеж. Більшість займань виникли на відкритих територіях, де горіли сухостій, чагарники, сміття та пожнивні залишки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Одна з пожеж сталася у Первомайську біля будинку загорівся мотоцикл. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі.

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Ще 11 пожеж виникли на відкритих територіях. Чотири з них сталися у Миколаївському районі, три — у Миколаєві, дві — у Баштанському районі та по одній — у Миколаївському та Первомайському районах.

Загальна площа пожеж склала понад 1,5 гектара.

Підрозділи ДСНС відреагували на всі повідомлення про займання. В окремих випадках до гасіння залучали відділення місцевої пожежної охорони.



Нагадаємо, 10 вересня у Миколаєві внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в будівлі готелю. Під час її гасіння рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей.