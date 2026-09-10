 На Миколаївщині планують збудувати модульний ЦНАП за ₴1,7 млн

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Головна Новини Економіка 20:57, 10 вересня, 2026

На Миколаївщині планують збудувати модульний ЦНАП за ₴1,7 млн

Відкриття ЦНАПу в одній з громад. Фото: Миколаївська ОВАВідкриття ЦНАПу в одній з громад. Фото: Миколаївська ОВА

В Олександрівці на Миколаївщині шукають підрядника для будівництва нового модульного ЦНАПу. На роботи планують витратити майже 1,7 мільйона гривень, а завершити їх мають до кінця цього року.

Відповідний тендер 9 вересня опублікували у системі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Модульний центр збудують на вулиці Генерала Подзігуна, 208. Очікується, що його послугами користуватимуться 8 514 людей, серед них — 685 переселенців. Загалом у зоні, яку має охопити проєкт, проживають близько 15 тисяч людей.

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За умовами тендеру, підрядник має облаштувати фундамент, підвести до будівлі воду та каналізацію.

Облаштують і територію навколо ЦНАПу. Там зроблять тротуари, висадять 14 дерев та кущів і облаштують газон площею понад 122 квадратні метри. Також біля центру мають з'явитися лавки, урни та велопарковка.

Нагадаємо, про створення модульного ЦНАПу в Олександрівці було відомо ще у червні. Тоді Миколаївська ОВА повідомляла «МикВісті», що в області будують два такі центри — в Олександрівській та Новобузькій громадах.

Ще чотири модульні ЦНАПи на той момент уже працювали у Вознесенській, Баштанській, Снігурівській та Коблівській громадах. Найновіший із них відкрили у Коблівській громаді в листопаді 2025 року.

В ОВА пояснювали, що будівництво та облаштування модульних ЦНАПів відбувається у межах партнерства Програми розвитку ООН та Європейського Союзу «EURecovery — Розширення можливостей громад в Україні».

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області у 2026 році планують відкрити п’ять нових центрів надання адміністративних послуг у межах програми Polaris за підтримки Швеції.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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